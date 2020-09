Reinicio de trabajos planta termoeléctrica en Morelos destaca en conferencia de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la decisión del gobierno de reiniciar los trabajos para concluir la planta termoeléctrica en Morelos y que inicie operaciones a finales de 2020, “que se había quedado suspendida esta obra por demandas de campesinos”. Además, afirmó que se trata de una obra que operará la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y no empresas privadas, “con esta planta se traduce en que puede alumbrarse todo el estado”.

“Es una obra que se empezó hace varios años, se terminó prácticamente, es muy poco lo que falta para que funcione, opere, se trata de una inversión de alrededor de 20 mil millones de pesos; dijimos desde el principios que no podíamos dejar que se convirtiera en chatarra esta planta porque se trata de dinero del presupuesto”, dijo en La Mañanera.

Termoeléctrica en Morelos es necesaria y urgente: CFE

La secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, aseveró que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio los permisos para continuar con el Proyecto Integral Morelos (PIM), “por lo tanto jurídicamente están resueltos los juicios de amparo y por lo tanto puede continuarse con el proyecto”.

“Fue confirmada la resolución, ya que no hubo una afectación a los derechos de los ejidatarios, al no haber suspensión vigente relacionada con la construcción y abastecimiento del acueducto, Conagua procedió a otorgar permisos a la CFE para continuar con el proyecto”, agregó.

El director de la CFE, Manuel Bartlett, expresó que se trata de una planta que es necesaria y urgente para Morelos, “esta central va a abastecer a todo el estado, está creciendo en zonas industriales, turismo, de manera que es un importante apoyo, necesario y urgente”.

AMLO pide a titular de SEP evaluar programa Aprende en Casa II

López Obrador pidió al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, hacer una evaluación del programa Aprende en Casa II, “que se haga una especia de evaluación de cómo vamos, se tiene que tomar en cuenta que se ha hecho un gran esfuerzo para el reinicio de las clases”.

“Yo tengo información que se está avanzando, no es lo mismo que la educación presencial, pero hemos hecho lo que en otros países no llevaron a cabo. En otros países sencillamente no han podido iniciar clases, con el apoyo de los medios de información, desde luego, maestras, maestros estamos llevando a cabo este plan emergente”, indicó.

AMLO lamenta muerte de mujer tras agresión en presa de Chihuahua

El Presidente envió sus condolencias a familiares de mujer que murió en agresión en presa de Chihuahua y precisó que se va a hacer una investigación, “lamento mucho que una mujer haya perdido la vida, que su esposo incluso esté grave; mi pésame profundo a sus familiares, a sus amigos”.

“Desde luego que se van a deslindar responsabilidades, desde ayer lo dije, se va a hacer la investigación. Lo que ya sabemos, y no es nuevo, es que estaban utilizando este asunto del agua con propósitos políticos electorales”, comentó.

AMLO: elementos de Guardia Nacional deben declarar por agresión en Chihuahua

Aseguró que los elementos de la Guardia Nacional involucrados en agresión en Chihuahua tienen la instrucción de presentarse a declarar ante el Ministerio Público, “es lo que hay que ver, si hubo disparos o no, si fue un miembro de la Guardia Nacional, ellos están esperando ser llamados por el Ministerio Público y tienen instrucciones de presentarse y declarar y se va a castigar a los responsables”.

También, resaltó que el comandante de la Guardia Nacional en Chihuahua actuó bien y llegó a un acuerdo para desarmar a manifestantes, “actuó bien el comandante porque llega a un acuerdo para desarmar a los que estaban, recogen las armas y lo sacan”.

Segob se reunirá el 17 de septiembre con mujeres que mantienen toma de CNDH

Olga Sánchez Cordero informó que tras la reunión de mujeres que mantienen tomadas las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se acordó otro encuentro el 17 de septiembre, “las atendimos puntualmente, nos comprometimos con ellas que las diversas estancias de la Segob las iba a atender. Nos vamos a reunir la semana próxima, el 17, si mal no recuerdo y posteriormente nos vamos a reunir o cada 15 días o cada mes”.

“Yo creo que si ya se esta atendiendo su reclamo y se va a tender de manera profesional y adecuada, yo creo que ya no tendrían que estar dentro de las instalaciones”, añadió.

