Donald Trump firmó nuevo decreto para bajar precios de medicamentos en EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que firmó un nuevo decreto que busca reducir los precios de los medicamentos en el país, al asociarlos a los que se cobran en otras naciones.

“Mi decreto de Nación Más Favorecida garantizará que nuestro país obtenga el mismo precio bajo que las grandes farmacéuticas ofrecen a otros países. Los días de aprovechamiento global a expensas de Estados Unidos han terminado”, dijo Trump en una publicación de Twitter.

Just signed a new Executive Order to LOWER DRUG PRICES! My Most Favored Nation order will ensure that our Country gets the same low price Big Pharma gives to other countries. The days of global freeriding at America’s expense are over…

