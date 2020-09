El ‘Ritual NFL’ dijo adiós a la televisión mexicana tras casi 40 años

La NFL inició sus transmisiones dominicales este 13 de septiembre y México se ha quedado sin una de sus opciones más añejas para poder ver el futbol americano profesional de los Estados Unidos.

Después de muchos dimes y diretes, se confirmó este domingo que la empresa TV Azteca dejó de poner la NFL en su transmisión de este fin de semana confirmando las versiones.

Con esto, se terminó una racha ininterrumpida de casi 40 años con emisiones de NFL en México. No se sabe a ciencia cierta cuáles fueron las razones de que no haya emisión de partidos en la televisora del Ajusco, pero la realidad es que no hubo transmisión este 13 de septiembre.

Con ello, periodistas como Enrique Garay, Joaquín Castillo o Inés Sainz no aparecieron en la televisión dominical de mediodía platicando de la NFL, como lo hicieran durante muchos años.

¿Y los veremos en la NFL?

El caso que más ha sonado en los últimos días es el de Enrique Garay, de quién se presume puede ser presentado este lunes como nuevo fichaje de la cadena ESPN, para las emisiones del Monday Night Football.

Por ahora, no se sabe y habrá que esperar a este lunes para confirmar si se dará el fichaje de Garay con el canal deportivo de televisión de paga.

El Heraldo

Comparte esto: Twitter

Facebook



Relacionado