Impugnan no registro de México Libre

La organización “México Libre” formalizó su impugnación ante la negativa del Instituto Nacional Electoral (INE) de otorgarle el registro como partido político; en medio de acusaciones de Margarita Zavala Gómez del Campo y del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa a consejeros “que no supieron ser independientes y cedieron a presiones”.

El recurso, de 156 páginas, refiere que en contra de “México Libre” se cometieron más de 11 violaciones a derechos y preceptos legales al negarle el registro como partido y se vulneraron, entre otros, el debido proceso, pues se negó a esa organización el derecho de audiencia, además de que “se aplicaron criterios inconstitucionales”, al ejercer sanciones novedosas que no aplicaron a otras organizaciones.

En mitin en la explanada de INE, Zavala Gómez del Campo y el ex presidente Calderón expresaron, pese a todo, su confianza en el Instituto y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Calderón agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador que lo haya atacado personalmente, pues gracias a ello ‘México Libre’ se ha ubicado “como la verdadera oposición en el país”.

“Quiero agradecerle al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque con lo burdo de su ataque a ‘México Libre’ y a mi persona, con lo verdaderamente abusivo que ha sido su comportamiento, con la grave manera que ha violentado mis derechos y garantías individuales, le ha dado a México Libre una publicidad que no hubiéramos podido pagar con todo el recurso que reciben los partidos. No es que vamos a ser, ya somos la oposición que México necesita para cambiar el rumbo del país”, expresó el ex mandatario.

Calderón se refirió al punto medular de la defensa del registro de “México Libre”: el rechazo a que haya habido aportaciones de origen desconocido a favor de esa organización, como lo resolvieron 5 de 7 consejeros del INE.

Los otros dos consejeros votaron en contra del registro a “México Libre” porque aún hay investigaciones abiertas sobre esa organización, lo que dio como resultado 7 de 11 consejeros y con ello voto mayoritario.

“No tiene fundamento la resolución quieren aplicarnos una regla que no existe, que no está fundada ni motivada”, aseveró.

