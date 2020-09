Ricardo Anaya anuncia su regreso ante “desastre” por gobierno de AMLO

Ricardo Anaya, excandidato a la Presidencia de la República, anunció su regreso a la vida pública de México luego de dos años de retiro tras su derrota en el proceso electoral de 2018 y calificó de “desastre” al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de un video, Anaya aseguró que busca construir un mejor futuro para México, y advirtió sobre “los graves riesgos que corremos” si no se corrige el rumbo del país.

En su grabación, Anaya reconoció que enfrentó un trago amargo al perder la elección de 2018, pero comentó que decidió darse espacio para madurar.

“Me alejé de la política porque creí que era correcto darle espacio a quien ganó la elección. Pero la misma razón que me llevó a alejarme ahora me trae de regreso. Y eso me lleva a hablar del presente, porque frente a los enormes problemas que se están acumulando y ante la falta de soluciones, creo que lo correcto es estar presente”, expresó Anaya.

“Y es que el desastre con el gobierno de López Obrador es evidente”, aseguró Anaya, “Ve la economía: aún antes de la pandemia del coronavirus México tuvo su peor desempeño en una década; la inseguridad: el número de homicidios, con datos del propio gobierno, es el más alto desde que existen registros, hace más de 20 años”.

Además, el panista acusó que “el cuento” de que López Obrador es honesto, permite la corrupción en el círculo cercano al presidente.

Ricardo Anaya también dio su opinión en torno al manejo de la pandemia de covid-19.

“¿Cómo se atreven a decirnos que vamos bien, cuando México es el cuarto país de todo el mundo en el que más personas han perdido la vida?”, criticó el excandidato al Poder Ejecutivo.

Se viene gira y libro de Ricardo Anaya

Ricardo Anaya advirtió que para corregir el rumbo del país están las elecciones de 2021, y advirtió que en las próximas smenas presentará videos que forman parte de los 12 capítulos de un libro que prepara, con su visión sobre los problemas que enfrenta la nación.

El político también adelantó que cuando los efectos de la pandemia lo permitan, recorrerá todo el país para conversar con ciudadanos.

