Investigan a 20 ex allegados de Mancera

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México investiga a ex funcionarios de las secretarías de Finanzas, Obras y Desarrollo Urbano y Vivienda, así como de la Comisión de Reconstrucción, por el uso indebido de atribuciones en contra de la hacienda pública causándole daño por alrededor de mil millones de pesos.

De acuerdo con fuentes consultadas, son alrededor de 20 involucrados en la comisión de este ilícito, de los cuales algunos están en prisión, otros son buscados dentro y fuera del país, y a unos más se les integran las indagatorias correspondientes.

Se trata de contar con una carpeta de investigación sólida, a fin de que un juez de control libere los mandamientos judiciales y se lleven a cabo, ya que se detectaron irregularidades en el manejo de recursos públicos, señalaron.

Por ello, dijeron, se trabaja con la Secretaría de la Contraloría y la Procuraduría Fiscal para generar las órdenes correspondientes, a fin de evitar que los delitos prescriban y huyan, aunque en algunos casos lo hicieron, porque sabían .

Comentaron que aún estamos en tiempo; la prescripción es una cuestión técnica y, en caso de que alguna se encuentre en esa situación, se puede hacer algún ajuste del delito o utilizar otro mecanismo jurídico para evitar que queden impunes .

Algunos ex funcionarios de la administración anterior confían en que ya la libraron, que no los vamos a perseguir, pero es posible brincar el lapso; Ya tenemos a unos seis u ocho localizables, por lo que una vez liberada la orden se cumplirá , expusieron.

Las prescripciones se aplican a los tres u ocho años, según el delito, y la penalidad va de dos a nueve años, por lo que no alcanzarían fianza. No se considera en este momento llamar al ex jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, porque no firmó nada.

El lunes, la FGJ giró órdenes de aprehensión contra Jaime Slomianski Aguilar, ex titular de la Agencia de Gestión Urbana, y cuatro ex colaboradores, por supuestamente causar daño a la hacienda pública por 29 millones 454 mil 238 pesos.

La Jornada

