Cristóbal Colón comienza a su segunda expedición al Nuevo Mundo

Era el 24 de septiembre de 1493 cuando el almirante Cristóbal Colón emprendía su segundo viaje a lo que, ellos creían, era Asia. Este viaje se hizo con el fin de reconquistar el territorio y dar inicio a lo que se conoce como colonización.

Otro de los motivos de esta travesía fue el temor de los Reyes Católicos a que sus rivales portugueses intentasen algún viaje de conquista de los nuevos territorios descubiertos por la corona española.

Colón, en esa oportunidad, iba en compañía de diversos marinos que tenían a la riqueza como objetivo. Así, los colonos iban ansiosos por encontrar tesoros y también sacerdotes para convertir a los nativos. A eso, hay que sumar animales domésticos y plantas para comenzar a sacarle provecho y producir dentro de territorio americano.

Fue un viaje conflictivo donde los tesoros no estaban tan a la mano. Se descubrieron islas que hoy en día son Jamaica y Costa Rica y se tuvo contacto más cercano con los indígenas. Así, la travesía de Cristóbal Colón no fue como se había planeado, pues no encontró las ricas y poderosas civilizaciones que existían en Asia.

