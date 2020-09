Hay conspiración del PAN en reuniones de seguridad en Chihuahua, destaca en La Mañanera

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno espera de sus funcionarios “lealtad a ciegas al proyecto de transformación porque el pueblo nos eligió para eso, para acabar con la corrupción, con los abusos, para llevar a cabo un gobierno austero, sobrio, hacer justicia. Es lealtad al pueblo básicamente, no a mi persona”, luego de la renuncia de Jaime Cárdenas al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).

Y aseveró que si hay denuncias por anomalías en el Indep, entonces “se van a investigar como tiene que ser, pero esto es más que nada un asunto politiquero, no hay nada de qué preocuparnos”.

AMLO dice que hay conspiración del PAN en reuniones de seguridad en Chihuahua

El mandatario afirmó que hay conspiración del PAN en reuniones de seguridad en Chihuahua, tras la denuncia del gobernador Javier Corral sobre salida de la Federación de mesas estatales. Además, adelantó que habrá cambios en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ante el conflicto en la presa La Boquilla, “porque estaba tomada por estas personas, por estos partidos”.

“¿Cómo vamos a estar tratando asuntos de interés nacional cuando tenemos la oposición al interior, cuando se está conspirando en estas reuniones? Toda la información que se daba a conocer de inmediato la sabían los dirigentes de este partido, entonces así no”, agregó.

El Presidente informó que presentará la carta del gobernador de Texas al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en la que reclama el incumplimiento de México en acuerdo sobre el agua, “imagínense que por un asunto politiquero, por querer ganar una elección en un estado, poner en riesgo la relación de México con Estados Unidos, no, es muy irresponsable”.

AMLO pide a sus simpatizantes no caer en provocaciones de FRENAAA en el Zócalo

López Obrador pidió a sis simpatizantes no caer en provocaciones de FRENAAA en el Zócalo de la Ciudad de México, “decirle a los que van aquí donde están los del grupo opositor a nosotros que van a replicarles, cuestionarles, les diría que no hagan eso, que no hay que caer en ninguna provocación porque de repente llegan provocadores y nos van a culpar”.

“Por favor, si son simpatizantes nuestros que no vayan, que no se caiga en ninguna provocación, que se garantice a este grupo que se manifieste con absoluta libertad”, añadió.

No le debemos nada a los estados: AMLO a Alianza Federalista

Expresó que el gobierno federal no le debe nada a los estados, luego de la petición de la Alianza Federalista sobre un fondo para compensar pérdidas, “se mantiene, es lo mismo, no hay nada ilegal, no hay nada injusto”.

Indicó que no se dejará de entregar el dinero que corresponde a los estados, “ojalá y se sepa bien que no hemos dejado de entregar las participaciones federales a los estados. No les debemos nada, nada absolutamente, y la indicaciones que tiene el secretario de Hacienda es que sin distinción de partidos, de simpatías, acercamientos o posición se entregue en tiempo, en forma, el monto que por derecho les corresponde y esto se ha cumplido. Si no les alcanza, ellos tienen que buscar la forma de ahorrar, que no haya corrupción, que no haya derroche, gastos superfluos”.

Presunto espionaje el gobierno de Mancera no es novedad: AMLO

López Obrador dijo que presunto espionaje en el gobierno de Miguel Ángel Mancera no es novedad, “no es novedad, nosotros en la oposición siempre fuimos espiados, ya muchísimos años”.

Esperaremos a que Corte resuelva: AMLO sobre consulta de juicio a ex presidentes

El Presidente expresó que espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva, tras la propuesta de Luis María Aguilar para declarar inconstitucional consulta sobre ex presidentes, “mejor vamos a esperar a que el Pleno de la Corte resuelva, que actúen con apego estricto a la ley, que no se dejen intimidar, que actúen con criterio”.

