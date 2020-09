Niurka llama “Perra” a Monserrat Oliver y explica las razones por las que la corrieron de un programa

Luego de que trascendió una pelea entre Niurka Marcos y Monserrat Oliver es la misma “Mujer Escándalo” quien a través de sus redes sociales confirmó que la presentadora de Mojoe la corrió de su programa.

Fiel a su estilo, Niurka Marcos aunque sonrió durante el video que compartió en TikTok e Instagram, la mujer mencionó unas duras palabras dirigidas a Monserrat, pues aseguró que la conductora pertenecía al “club de las mustias”.

“A ver Montserrat vámonos por partes, mi lenguaje corporal nunca fue de enojo, fue veloz y divertido. Tú me dijiste: ‘Niurka ya vete’ y me fui. Me seguiste arrepentida, pero la verdad es que te quisiste lucir, te vi, pero te ignoré. La pregunta es, ¿por qué tratar mal a quienes damos todo en tu programa de gratis para ayudarte a subir el rating?, tontita, se te olvidó que la reina de la polémica soy yo, no puedes venir a bailar a casa del trompo, ese saco te queda grande amiga, (ríe), recuerda que tú perteneces al club de las mustias. Si se te ocurrió a ti o a tu producción, ojo, el grave error fue subestimarme. Y no te preocupes no es primera vez que me corren de un lugar, no te sientas tan importante, no es para tanto, ¡perra!”. Dijo Niurka en su video.

¿Qué fue lo que pasó?

De acuerdo con TVNotas, la bailarina cubana explotó durante la grabación del programa MoJoe, conducido por Montserrat Oliver y Yolanda Andrade; al parecer no protagonizó una discusión con una de ellas.

En dicha grabación estuvieron como invitados los cubanos Niurka y Adrián Di Monte, quienes hablaron sobre la diferencia de cultura entre su país y México.

Según la misma fuente, la pelea ocurrió después de que los invitados y conductoras hablaran sobre un juguete para adultos; y al parecer tras varias bromas, Montserrat le habría pedido a la cubana que abandonara el foro.

Situación que Niurka tomó muy en serio y se fue de la grabación del programa, misma versión que confirmó “La mujer escándalo”.

