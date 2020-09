Consulta sobre juicio a ex presidentes no viola derechos humanos, resalta en La Mañanera

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre el acuerdo de agua entre México y Estados Unidos “que nos obliga a cumplir con la entrega de un porcentaje del agua que se recibe por el Río Bravo”, acompañado por el director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, y la directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez.

Durante La Mañanera se presentó la carta que envió el gobernador de Texas al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en la que reclamó el incumplimiento de México sobre el tratado de agua.

Gobierno liga a familia nogalera, políticos y delincuentes al acaparamiento de agua

El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, ligó a la familia Urionabarrenechea, así como a políticos y delincuentes en el acaparamiento de agua en Chihuahua. El funcionario aseveró que “hay una red de políticos acaparadores de agua y presuntamente delincuentes vinculados a toda esta trama, es decir, no es movimiento espontáneo porque no ha habido falta de agua, ha habido siempre flujo”.

“Aquí hay una familia Urionabarrenechea que esta ligada al gobernador César Duarte, el suegro de uno de ellos fue el presidente de la Junta de Aguas y Saneamiento de aguas de Chihuahua.

“Este grupo es importante porque estuvo atrás del financiamiento de la movilización y están ligados a César Duarte, por eso advertimos que el supuesto pleito entre Duarte y Corral es testimonial. Esta familia acapara el agua, tiene casi 9 millones de metros cúbicos del agua”, dijo.

Gobernador se comprometió a entregar agua, previo a protestas en Chihuahua

Además, afirmó que previo a las protestas en el estado, el gobernador, Javier Corral, se comprometió a cumplir con la entrega del agua, “él se comprometió a cumplir con el tratado cuidando a los agricultores, se le presenta un plan, él lo rubrica y repentinamente rompe lanzas contra la Federación. A raíz de los hechos de La Boquilla queda claro que ha permitido una campaña contra el gobierno federal y la Guardia Nacional; perdió la confianza, sobre todo, en áreas donde se definen áreas estratégicas”.

Mientras que el presidente López Obrador aseguró que no descarta cumplir con entrega de agua a Estados Unidos, “no queremos dar motivos para represalias, sobre todo, porque repito, hay elecciones, no queremos que esto sea un tema de campaña”.

Consulta sobre juicio a ex presidentes no viola derechos humanos: AMLO

El mandatario expresó que realizar la consulta sobre juicio a ex presientes no viola derechos humanos, tras la propuesta del ministro Luis María Aguilar para declarar la petición como inconstitucional, “yo sostengo que llevar a cabo una consulta no significa violar ninguna garantía, al contrario es darle al pueblo su libertad para ejercer la soberanía y no es violatorio de derechos humanos”.

AMLO revela 6 cambios en Conagua tras renuncia de altos mandos

López Obrador dio a conocer a los seis nuevos funcionarios de Conagua, luego de la renuncia de altos mandos de la dependencia, “se ratifica a la directora Blanca Jiménez que le tenemos toda la confianza y se fortalece el equipo para que no tengamos problemas, estamos fortaleciendo con gente preparada, honesta y no vinculada a grupos de intereses creados”.

Milenio

Comparte esto: Twitter

Facebook



Relacionado