Cumplimos todos los requisitos de la Constitución, las Leyes y Reglamentos: Zavala

Margarita Zavala reprodujo en videos, en redes sociales, aquellos alegatos que expuso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para defender el derecho de México Libre a convertirse en partido político. En el alegato, ataca directamente, sin sorpresas, al punto débil del accionar del Instituto Nacional Electoral: crear reglas nuevas sobre la marcha, cuando los órganos colegiados ya habían hecho el checklist positivo para la organización política zavalista.

El alegato, en efecto, coloca al famoso “más de 5 por ciento” que el Consejo General del INE, con el aval del Consejero Presidente Lorenzo Córdova, sacó de última hora como parámetro para determinar si fondos logrados bajo un sistema moderno, de captación por transacción bancaria electrónica, impedía el registro de México Libre como partido.

Zavala aseguró que se informó siempre al INE de la captación de recursos por esa vía, lo que fue notificado a los consejeros electorales, y que el proceder de los consejeros nunca se dirigió a corregir algún problema de operación de México Libre, incluyendo la captación de recursos económicos de ciudadanos. Lograr un registro sólo se hace cada 6 años, señaló Zavala, así que la decisión abrupta del 4 de septiembre de generar criterios específicos, sólo aplicados a México Libre, atacando la recolección de recursos a través de medio electrónico.

Felipe Calderón tomó la palabra en el video para indicar que no hay donantes de recursos a México Libre que no estén identificados. “Desde que recibíamos un donativo, lo notificábamos al INE”, y en esos reportes aparecía, aseguró, datos personales del donante. La información era verificable y el INE optó por no verificar.

Joana Asian, en su oportunidad, mostró la operación del llamado Clip, la terminal electrónica para recibir aportaciones, y comentó los documentos de identificación, así como las cartas en las que los donantes señalaban que en efecto eran ellos quienes habían aportado recursos.

La transacción vía clip, es el centro del diferendo entre el INE y México Libre. Ayer, al reproducir sus alegatos para seguidores y público en general, la organización que encabeza Margarita Zavala hizo evidente que la intención es demostrar ante el Tribunal que el INE aplicó una regla inexistente, que sólo se aplicó a México Libre y que, por tanto, deja en condición de desigualdad a esta organización.

El argumento, paradógicamente, muestra que esta vez el INE recurrió a un formalismo extremo y no forzosamente a que crea que se hizo trampa en la recolección de recursos.

La Crónica

