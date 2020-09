Lanzan reto #JerusalemaDanceChallenge para olvidar estragos del Covid-19

En redes sociales ya se ha viralizado el reto #JerusalemaDanceChallenge, lanzado por el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, para dejar atrás y olvidar los estragos del al Covid-19.

El tema interpretado por Master Kg, se hizo tan popular en el mundo que ya cuenta con más de 150 millones de reproducciones en Youtube. La canción gospel en lengua zulú, se ha convertido inesperadamente en uno de los últimos hits.

El tema en el que también participa como vocalista Nomcebo Zikode originalmente, fue lanzado en 2019 para conmemorar el Día de la Herencia cultural en Sudáfrica, en honor de la cultura y la diversidad, pero desde hace unos días se convirtió en la canción del momento.

Hoy miles de cibernautas de todo el planeta, han compartido grabaciones a través de diferentes plataformas como Tik Tok bailando al ritmo del #JerusalemaDanceChallenge.

[WATCH] North West Arts, Culture, Sport and Recreation MEC Galebekwe Tlhapi taking part in the #JerusalemaDanceChallenge in response to the call by President Cyril Ramaphosa to take up the Jerusalema Dance Challenge. pic.twitter.com/Hise7bv2rA

— North West Dept Arts, Culture, Sport & Recreation (@ArtsSportNwpg) September 27, 2020