Extienden notarios a octubre descuento en los testamentos

Debido a la pandemia de Covid-19, el descuento de 50% en el trámite de testamentos continuará durante todo el mes de octubre, informó Ponciano López Juárez, presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México.

En una entrevista con 24 HORAS, el notario aseguró que el trámite ha tenido mucha demanda este año, por lo que se extendió un mes más, aunque la firma del documento para los interesados podría extenderse a noviembre o diciembre, respetando el precio.

“Cada entidad tiene su propio precio y el costo va variando, en la Ciudad de México (ya con descuento) es de dos mil 364 pesos”, destacó el presidente del Colegio de Notarios.

Sobre la importancia del documento, López Juárez destacó que “el testamento es un artículo, yo pienso, de primera necesidad, todos deberían tener un testamento, y no necesariamente hoy que se tiene un bien, sino también sobre los bienes que se puede tener al momento de fallecer”.

Y es que recordó que un testamento se puede formalizar a partir de los 16 años de edad, cuando quizá no se cuenta con un patrimonio para heredar, pues el objetivo es pensar en el futuro.

Manifestó que este documento brindará tranquilidad a los deudos en caso de fallecer, pues evitará conflictos en la familia y gastos innecesarios en juicios y abogados, cuando todo se puede prevér a través de albaceas, sucesores y herederos.

Destacó que el reto alrededor del testamento es vencer diversos tabús y mitos alrededor del tema: “No hago testamento porque yo no me pienso morir, ya lo haré cuando me piense morir; en éste momento no tengo bienes, para qué lo hago; si lo hago, me voy a morir”.

“Hay una seríe de tabús o de mitos, pero generalmente, es una falta de responsabilidad”, lamentó López Juárez.

El notario invitó a la ciudadanía a acercarse a su notaría más cercana para recibir asesoría e informes sobre el tema, incluso, manifestó que es posible acercarse al Colegio de Notarios de la Ciudad de México para solicitar apoyo, donde se les canalizará a la notaría más cercana o adecuada.

El teléfono de atención del Colegio es el 55-11-18-19, mientras que su página de Internet está alojada en www.colegiodenotarios.org.mx.

