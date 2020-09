Propuesta de matrimonio aparatosa: Él cae al agua y ella estrella su lancha

Uno de los momentos más inolvidables para una pareja sin duda es la propuesta de matrimonio, y hasta lo que la creatividad puede llevar a un hombre enamorado, sin embargo, hay momentos que se rompe la magia y ocurren accidentes, aunque poco frecuentes no se descarta esa opción.

Tal es el caso de un hombre perdidamente enamorado que le pide a su novia matrimonio en la orilla de un muelle, pero la naturaleza le hizo una broma de mal gusto.

A través de redes sociales, se hizo viral una grabación donde un hombre ya decidido en lo que quiere, caminó por la orilla del bote para acercarse a su novia que se encontraba en otra embarcación, cuando sacó el anillo de compromiso y al intentar abordar la lancha donde estaba su “felices para siempre” la encendió y ésta avanzó de reversa.

Luego de esto, la mujer se cae dentro del bote que iba a gran velocidad y el hombre cae al agua.

El usuario que hizo de conocimiento público el video reveló que la mujer pese al accidente dijo que sí, por lo que la pareja ya está planeando su boda.

Video Credit via @ziinyy_ 📹TikTok: @amandaMarriiee

I have spoken to the man in the video & am very upset to hear that they have had alot of negative comments about it.

Please do not leave negative comments on this video.

Thankfully everyone is okay & she said YES! 👏 https://t.co/7NsVfwhu3O

— Theo Shantonas (@TheoShantonas) September 27, 2020