Decisión de Corte sobre juicio a ex presidentes es trascendental, sobresale en La Mañanera

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el plan para conmemorar el próximo año la fundación de la Ciudad de México, acompañado de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Así como la celebración de los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan y los 200 años de la consumación de la Independencia de México.

“El año próximo es el año de la Independencia y la grandeza de México”, dijo en La Mañanera.

Informó que en 2021 habrá un día “dedicado al perdón por los abusos, atrocidades, que se cometieron por la invasión colonial”, además de la exposición de códices, piezas arqueológicas, pinturas y música.

El 16 de septiembre de 2021 habrá desfile con contingentes de todo el mundo

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, detalló que del 15 al 27 de septiembre de 2021 se festejará la Independencia de México, en donde el 16 de septiembre se llevará a cabo un desfile cívico-militar en el que participarán contingentes de todo el mundo, “se convocará a todos los 193 miembros de las Naciones Unidas, así como de todos los miembros que son socios de México en el ámbito internacional que son 252 organismos”.

“Les podría decir que será el evento más relevante de presencia de México en el mundo en lo que va de este ciclo”, comentó.

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, dio a conocer 12 eventos para el próximo año que comenzarán el 14 de febrero en Oaxaca y concluirán el 30 de septiembre en Michoacán.

Decisión de Corte sobre juicio a ex presidentes es trascendental: AMLO

El Presidente aseveró que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre juicio a ex presidentes es trascendental, pues resolverá si se pasa de la democracia representativa a la participativa, “vamos a esperar, mañana es un día importante, sin duda, la decisión que va a tomar la Corte es una decisión trascendente”.

“Si resulta que por eso no se puede llevar a a cabo la consulta, pues tendríamos que plantearnos (…) para qué está ese articulo en la Constitución, es una simulación, es letra muerta”, mencionó.

Adelantó que si la SCJN declara inconstitucional la consulta, entonces tiene previsto enviar una iniciativa de reforma al artículo 35 de la Constitución, “de inmediato estaría enviando una reforma, una iniciativa de reforma al 35 para que no se cancele esta posibilidad”.

AMLO no descarta que España ofrezca una disculpa a México por la conquista

En conferencia matutina, el mandatario federal señaló que no habrá confrontación en caso de que España no ofrezca la disculpa pública, y adelantó que el gobierno de México si ofrecerá una disculpa a los pueblos originarios.

“Si esto no sucediera no tendríamos nosotros motivo para la confrontación, el cuestionamiento, de todas formas nosotros vamos a ofrecer disculpas, el Estado mexicano, porque las comunidades originarias no sólo padecieron de la Conquista, ya en el México independiente también hubo acciones represivas, de exterminio, actos de injusticia para despojarlos de sus tierras, de sus aguas”, explicó.

El presidente aseguró que no descarta que el gobierno de España reconsidere su postura y ofrezca una disculpa pública a los pueblos originarios por los agravios en la Conquista de México.

“No descartamos de que haya de parte del gobierno español, de la monarquía, un cambio de actitud y que con humildad de se ofrezca una disculpa, un perdón, pensando en dejar atrás esa confrontación, y hermanarnos, y ver hacia adelante, pensar en la reconciliación, pero considero que no es en vano el que esto se pueda llevar a cabo lo mismo”, afirmó.

Milenio

Comparte esto: Twitter

Facebook



Relacionado