Se han recuperado 210 mil empleos entre agosto y septiembre, resalta en conferencia de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que aunque se está pidiendo la desaparición de 109 fideicomisos, los beneficiarios continuarán recibiendo apoyo económico, pero que ahora será de manera directa, previo a su discusión en la Cámara de Diputados.

“Los investigadores van a seguir recibiendo apoyos, artistas, escritores, intelectuales, que recibían sus becas lo mismo, sólo que vamos a hacer una revisión para que se pueda saber a ciencia cierta si esas personas son las que deben de recibir ese apoyo y que se entregue de manera directa”, dijo.

No habrá represión ni masacres: AMLO previo a 52 aniversario del 2 de octubre

Aseveró que el Estado Mayor Presidencial desapareció porque no tenía que existir un cuerpo de élite con más influencia que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), “no tenía por qué haber dualidad en cuanto a las fuerzas armadas, un cuerpo de élite que tenía más influencia que la Secretaría de la Defensa, se sentían más porque estaban cerca del presidente y ellos decidían todo”.

Agregó que “también tomé en cuenta la actitud del Estado Mayor cuando el 68 porque hay testimonios que ellos intervinieron en la represión estudiantil”, pues reiteró que en su gobierno no habrá represión ni masacres, previo al 52 aniversario del 2 de octubre.

“Nosotros no vamos a dar motivo ni yo voy a dar órdenes para que se reprima al pueblo; no va a haber represión ni se va a perseguir a nadie, no se va a permitir que haya torturas, hasta ahora no hay ninguna denuncia, estoy pendiente que no suceda, no queremos que haya masacres como existían masacres hasta hace poco”, comentó.

AMLO anuncia construcción de nuevo aeropuerto en Tulum

Anunció la construcción de un nuevo aeropuerto en Tulum, Quintana Roo, entidad por donde correrá el Tren Maya, “esto va a ayudar mucho y desde luego que se va a terminar el tramo de Tulum a Escarcega para que el Tren Maya sirva de transporte desde Palenque hacia el Golfo; ya está el proyecto avanzando, ya vamos a explicar todo de manera integral en su momento”.

Se han recuperado 210 mil empleos entre agosto y septiembre, dice AMLO

Detalló que entre agosto y septiembre se han recuperado cerca de 210 mil empleos ante la crisis por covid-19, “en agosto ganamos 92 mil y ahora superamos, creo que andamos en 110; 118 mil, es hasta el 29 de septiembre, ya esto es distinto, si seguimos así vamos a poder, en seis meses a más tardar, a los 20 millones 500 mil empleos que teníamos antes de la pandemia de trabajadores inscritos al seguro social, pero es un buen indicador”.

AMLO: hoy o mañana se entregarán anticipos para vacuna contra covid-19

El Presidente reveló que entre hoy y mañana se entregarán los anticipos para la vacuna contra el covid-19, pues aseguró que México ya tiene los recursos disponibles, “no nos podemos quedar afuera; tenemos disponibles 10 mil mdp para anticipos, todavía hoy van a presentarnos la propuesta, pero tenemos los recursos y ya hay ofrecimientos de ofertas, nada más estamos revisando que haya seriedad en los acuerdos”.

“Puente Grande se cerró porque se heredaron contratos de penales privados”

Indicó que el cierre del penal de Puente Grande fue porque se heredaron contratos de gobierno anteriores sobre cárceles privadas, “se hicieron contratos con empresas que le cobran al gobierno por el servicio de los penales, o sea, se privatizo también lo de las cárceles, entonces estamos pagando por cárceles federales que no ocupamos. Tenemos 9 mil espacios en cárceles federales y tenemos que pagar como si estuviesen llenas, porque fueron los contratos que heredamos”.

“Le vamos a dar al terreno otra utilidad, tenemos que hablar con el gobierno de Jalisco a ver que hacemos”, mencionó.

Hoy es un día importantísimo: AMLO sobre consulta de juicio a ex presidentes

López Obrador pidió no negar a la ciudadanía su derecho a la participación, previo al análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la consulta para enjuiciar a ex presidentes, “yo espero que se resuelva bien; que no se le niegue al pueblo su derecho de participación, que se haga valer a plenitud la democracia en el país”.

“Es un día importantísimo hoy porque va a resolver la Suprema Corte, o no, la consulta de procesos de conformidad con la ley contra los ex presidentes de México”, añadió.

En Guanajuato se detuvo al jefe de banda y siguen homicidios: AMLO

Explicó que aunque en Guanajuato se detuvo al jefe del cártel Sant Rosa de Lima, todavía siguen los homicidios, “se detuvo al jefe de la banda y todavía no podemos reducir el número de homicidios que es lo que nos importa, porque se dan reacomodos y siguen habiendo homicidios; tenemos que atender las causas, si no se detiene a uno e inmediatamente es remplazado por otro, hay que atender las causas que originan la violencia”.

