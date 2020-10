Alfonso Durazo confirma su interés en buscar gubernatura de Sonora para 2021

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó este jueves su interés en buscar la gubernatura de Sonora en las elecciones de 2021.

“Sería una aspiración razonable pero en virtud de mi trayectoria política, administrativa, de mi formación hay un plazo constitucional y yo no veo por qué no utilizar como referente… no obstante el eventual sentir de mi corazoncito estoy atendiendo al 100 la responsabilidad acá”, dijo el funcionario.

Durazo indicó que su renuncia quedará en manos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La semana pasada, el presidente dijo que los funcionarios del Gobierno de México que busquen contender en las elecciones intermedias de 2021 tienen que presentar su renuncia definitiva a sus cargos a más tardar a finales de octubre.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana defendió las acciones del Gobierno federal en el combate al delito a la delincuencia y aseguró que pese a las críticas recibidas esta administración si tiene una estrategia de seguridad que ha dado resultado.

“Nos guste o no esa es la realidad y así algunos analistas no la aceptan”, agregó sobre la estrategia al tiempo que detalló las cifras de la incidencia delictiva en el país que revelan la baja en la mayoría de los delitos e incrementos marginales en otros como el homicidio o el feminicidio.

Reconoció que con la pandemia del COVID-19 hubo una baja en la incidencia de los delitos, particularmente a partir de abril, pero señaló que eso no ha sido determinante para referir una baja generalizada en la incidencia de los delitos.

“La pandemia del COVID-19, en virtud de la cuarentena redujo los delitos y a partir del mes de abril hay una caída pronunciada, pero eso no modifica la tendencia histórica de decaimiento de la incidencia delictiva por qué antes de abril ya había, por ejemplo, bajas en el robo de vehículos, secuestros etcétera”, agregó.

Destacó que entre las acciones principales de esta nueva estrategia es el combate a la corrupción, el trabajo de inteligencia, no priorizar el uso de la fuerza, y atacar las finanzas de las organizaciones criminales por encima de fijar objetivos prioritarios como se hizo en administraciones anteriores

“Buscamos no empoderar mediáticamente a los líderes de las organizaciones criminales. Antes se hacía un teatro, en sentido literal y sentido figurado, cuando había detenciones. Yo podía haberme hecho famosa con la detención de El Marro y no, no nos importa porque no queremos que esos personajes se vuelvan modelos sociales como sucedió con aquellos que fueron detenidos con amplia cobertura mediática, todos ellos ahora personajes de telenovela”, agregó el funcionario.

Destacó también el rediseño de las instituciones, particularmente la Guardia Nacional como el cuerpo de seguridad que ha podido dar resultados en materia de seguridad.

Sobre el cierre del penal de Puente Grande, Jalisco, detalló que se debe a un tema de seguridad, ya que se encuentra en situaciones deplorables y es irresponsable mantener a internos de alta peligrosidad en un centro como ese donde era evidente e inminente la posibilidad de una fuga. “Yo no sé cómo no ocurrió”, dijo al advertir que este movimiento podría generar ahorros por 800 millones de pesos al gobierno federal

Agregó que la seguridad pública en la actual administración se toma como un espacio de neutralidad política y puso como ejemplo el caso de Chihuahua.

“Tenemos exabruptos con Chihuahua, ahí hay diferencias con el tema de la administración del agua, pero tenemos una excelente relación con el tema de seguridad”, dijo el funcionario.

Finalmente, se refirió al tema de Guanajuato donde dijo que se han enfocado la estrategia de seguridad no sólo en la presencia policiaca sino también en el fortalecimiento de los programas sociales. Estimó que a partir de la detención del ‘Marro’ la incidencia delictiva en ese estado ha bajado 20.

En las elecciones intermedias de 2021 estarán en juego más de 21 mil cargos de elección popular, entre ellos, la gubernaturas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Querétaro, Nayarit, Michoacán, Nuevo León, Tlaxcala y Zacatecas.

