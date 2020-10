AMLO desea pronta recuperación a Trump y a su esposa, destaca en La Mañanera

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya declarado constitucional la consulta sobre actores políticos, “yo creo que fue un avance importantísimo lo de ayer, que nadie se preocupe más de la cuenta, nuestro pueblo es inteligente, es un pueblo sabio, es un pueblo que sabe tomar decisiones y va a votar por lo que considere más importante”.

Sin embargo, aseveró que la nueva pregunta que plantearon los ministros es “muy genérica, yo no diría abstracta porque sería mucho, pero sí poco clara”.

AMLO desea pronta recuperación a Trump y a su esposa tras dar positivo a covid-19

El mandatario deseó pronta recuperación a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y a su esposa Melania, luego de que ambos dieran positivo a covid-19, “desearle al presidente una pronta recuperación porque está afectado, salió positivo, deseamos que se recupere pronto y su esposa, ese es nuestro deseo”.

Relación con gobierno de Chihuahua no es buena debido a conflicto por agua: AMLO

Dijo que la relación del gobierno no es buena con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, debido al problema del agua, “no es buena la relación, entonces no tiene ahora caso que se dé esta reunión porque nos han ofendido y, lo que considero más delicado, se está poniendo en riesgo la buena relación que tenemos con el gobierno de Estados Unidos y no queremos que haya represalias por no cumplir con un convenio”.

AMLO: muy extraño que migrantes busquen llegar a EU ante elección

El Presidente indicó que le parece “muy raro y extraño” que la caravana migrante busque llegar a Estados Unidos en víspera de la elección, ante su entrada a Guatemala, “no tengo todos los elementos, pero hay indicios de que esto se armó con ese propósito, no se en beneficio de quién, pero no nos estamos chupando el dedo”.

IP y gobierno presentarán el lunes plan energético

Adelantó que el próximo lunes se presentará un plan energético conjunto entre el gobierno y la iniciativa privada pospuesto ante la pandemia de covid-19, “el lunes vamos a presentar un plan con el sector privado, un paquete de proyectos con participación del sector privado y público, en comunicaciones, sector energético, tiene que ver con obras, con inversión para reactivar la economía y crear empleos”.

“Ya no estamos perdiendo empleos, estamos recuperando empleos, hay signos positivos, pero necesitamos sumar esfuerzos, que haya más inversión para que se reactive más pronto la economía del país”, agregó.

