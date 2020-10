Jornada 13 Guard1anes 2020; horarios y dónde ver en vivo la Liga MX

El Guard1anes 2020 de la Liga MX está en su recta final y este fin de semana continuará sus actividades con la jornada 13, que tendrá como duelo principal el Clásico Capitalino, que jugarán América y Pumas este sábado a las 21:00 horas en el Estadio Azteca.

La décimo tercera fecha de este certamen dará inicio con el enfrentamiento entre Puebla y Santos que se celebrará este viernes 2 de octubre a las 19:30 horas y tendrá como escenario al Estadio Cuauhtémoc.

El líder León, midiéndose al Mazatlán, cerrará las acciones de este viernes, mientras que la jornada sabatina Atlas y Necaxa en el Estadio Jalisco.

El domingo se llevarán a cabo cuatro duelos de esta décimo tercera fecha, jugarán Toluca vs Cruz Azul, Juárez vs Pachuca, Querétaro vs Monterrey y Tijuana Chivas.

DÓNDE VER LA JORNADA 13 DE LA LIGA MX

En esta jornada 13 del torneo destaca el Clásico Capitalino entre América y Pumas, mismo que se jugará en el Estadio Azteca y se transmitirá por la señal de Canal 5 y TUDN este sábado 3 de octubre en punto de las 21:00 horas.

Aquí te dejamos la programación completa para esta décimo tercera fecha del Guard1anes 2020.

