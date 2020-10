Antecedentes penales y no penales podrán tramitarse digitalmente

La constancia de no antecedentes penales y constancia de no antecedentes registrales se podrá realizar de manera digital en la Ciudad de México.

El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), José Antonio Peña Merino, informó que los pasos a seguir para obtener el certificado son: entrar al sitio https://noantecedentes.cdmx.gob.mx con la cuenta Llave CDMX.

Se deberá aceptar la manifestación bajo protesta de decir verdad. Posteriormente Seleccionar el tipo de trámite por el que el interesado solicita la constancia. Se debe llenar el formulario y cargar los documentos requeridos (identificación oficial y comprobante de domicilio).

Después se obtendrá un folio que se tendrá que conservar durante todo el trámite. Finalmente la constancia podrá descargarse en PDF y tendrá un código QR.

Con ello, buscan que la duración máxima del procedimiento sea 24 horas, y generarlo solo se necesiten cinco minutos.

Merino reconoció que para pedir empleo se solicitan estos documentos los cuales para ser entregados, el interesado tenía que recurrir a dos lugares diferentes. Ahora con el apoyo de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario y la Fiscalía General de Justicia podrá realizarse.

“Entonces, es un trámite muy usado en la Ciudad de México, como en todas las entidades; es un trámite que involucra dos traslados, una semana o a veces hasta más de tiempo, y que es esencial para acceder a algunas otras actividades”, enfatizó.

Señaló que el año pasado se solicitaron 12 mil 668 constancias de no antecedentes penales, delitos del fuero común y 89 mil constancia de no antecedentes registrales, estos últimos son casos de personas que llegaron al reclusorio que no implican una pena.

Por su parte Hazael Ruiz, Subsecretario del Sistema Penitencio de la Ciudad de México aseguró que existen diversos candados, diseñados por la la Agencia Digital, los cuales tienen el propósito de evitar la falsificación de este documento.

“Existen candados, no los voy a decir justo en este momento precisamente, pero sí existen los niveles de seguridad suficientes para garantizar la casi nula vulnerabilidad del sistema, señaló.

Sigue estos sencillos pasos

La constancia será 100% digital, y se envía a través de correo electrónico en un tiempo no mayor a 24 horas.

1.Entra a la plataforma https://noantecedentes.cdmx.gob.mx con tu cuenta Llave CDMX.

2.Deberás aceptar la manifestación bajo protesta de decir verdad.

3.Posteriormente, selecciona el tipo de trámite por el que el que solicitas la constancia.

4.Pide el formulario y carga los documentos requeridos (identificación oficial y comprobante de domicilio).

5.Recibirás un folio que deberás conservar para consultar el estatus del trámite y una notificación

electrónica que señalará que la información será revisada.

6.La constancia de no antecedentes penales y la constancia de no antecedentes registrales podrá ser

descargada en pdf y tendrá un código QR.

24 Horas

