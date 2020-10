Juez suspende proceso contra exsubsecretario de Sedatu

Un juez federal de amparo ordenó suspender de forma definitiva el proceso penal iniciado en contra del exsubsecretario de la Sedatu, Enrique González Tiburcio, acusado de supuesta falsedad de declaraciones en la trama de fraudes conocida como “La Estafa Maestra”, y cuyo caso había sido presentado como prueba en contra de la extitular de esa dependencia, Rosario Robles.

Datos del Poder Judicial indican que el día de hoy el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo de Ciudad de México concedió la suspensión definitiva a González Tiburcio como resultado de una demanda de amparo que este promovió a finales de septiembre.

En su demanda González Tiburcio reclama una serie de irregularidades que se han presentado en el proceso que la Fiscalía General de la República (FGR) promovió en su contra por el delito de falsedad de declaraciones.

Cabe recordar que dicho exfuncionario fue vinculado a proceso en diciembre de 2018, luego de que la Fiscalía lo acusara de intentar desconocer su implicación en un convenio que este había firmado con la Universidad Francisco I. Madero y que derivó en un presunto desvío de 185 millones de pesos. Todo ello dentro de la trama de fraudes conocida como “La Estafa Maestra”.

La FGR imputó a dicho funcionario luego de que el mismo denunciara el referido convenio ante el Ministerio Público, y la falsificación de su firma para autorizarlo.

Las presuntas irregularidades que ahora han dado pie a la suspensión definitiva surgen por el posible retraso en que la FGR incurrió al no presentar a tiempo la acusación formal previo al juicio. González Tiburcio reclamó este asunto en audiencia, pero el pasado 31 de agosto el juez del Reclusorio Norte que lleva el caso desestimó dicho argumento.

En contra de dicha determinación el exsubsecretario de Sedatu promovió la demanda de amparo. El pasado 28 de septiembre la jueza primero de Distrito de amparo, Sandra Robledo, le concedió la suspensión provisional y el día de hoy la suspensión definitiva.

De acuerdo con los datos judiciales, dicha suspensión tiene como efecto detener el proceso en contra de González Tiburcio para que no se fije fecha de juicio oral mientras no se analiza a fondo el asunto y se decide si se le concede o no el amparo. El 15 de octubre se ha programado la audiencia constitucional para resolver esta situación.

Posible impacto en caso Robles

La suspensión del juicio en contra de Enrique González Tiburcio cobra relevancia en el contexto de otro proceso penal que la FGR promovió en contra de Rosario Robles, a la que acusa de presuntas omisiones en Sedesol y Sedatu que permitieron el desvío de más de cinco mil millones de pesos en el sexenio pasado.

Esto ya que el proceso promovido contra Tiburcio es uno de los datos de prueba que los fiscales plasmaron en su acusación en contra de Robles y con los cuales busca que sea sentenciada a 21 años de cárcel.

La audiencia intermedia en la que los fiscales y la defensa de Robles discutirán las pruebas presentadas por ambas partes en el caso se realizará el próximo 26 de octubre. En la misma, los abogados podrían solicitar que el antecedente del caso contra González Tiburcio Sedatu sea removido del eventual juicio. Y si se confirman las fallas, podría convertirse incluso en un argumento pero a favor de la defensa.

