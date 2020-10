FGR asegura residencia de Emilio Lozoya en Miguel Hidalgo

Nuevamente la Fiscalía General de la República aseguró la residencia del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, ubicada en la colonia Lomas de Bezares, alcaldía Miguel Hidalgo.

La FGR subsanó diversas inconsistencias y elaboró una nueva acta de aseguramiento, donde argumentó que el inmueble está relacionado con el caso de la planta de Agronitrogenados, ya que habría sido adquirida con dinero entregado por el empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, como parte del acuerdo para que Pemex adquiriera la empresa por la que pagó un sobreprecio superior a los 200 millones de dólares.

Está recluido en su domicilio

Por este caso, El 28 de julio pasado, el juez de control José Artemio Zúñiga Mendoza vinculó a proceso a Emilio Lozoya por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, al ex director de Pemex no pisó la cárcel porque no se pidió la medida cautelar de prisión preventiva por lo que se le colocó un brazalete electrónico.

En septiembre pasado, el Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal concedió el amparo a Lozoya Austin y ordenó a la FGR dejar sin efecto el resguardo del inmueble. Los magistrados confirmaron la resolución de la juez Luz María Ortega Tlapa, titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal, quien le concedió a Lozoya la protección de la justicia federal y ordenó dictar una nueva resolución purgando los vicios formales que la afectaban.

Elementos de la Policía Federal Ministerial, catearon y aseguraron a finales de mayo del 2019, la propiedad, como parte de la investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/000289/2019 que realizó la Unidad Especializada de Investigación en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia.

El Heraldo

