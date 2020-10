Fotocívicas y multas podrán ser consultadas desde tu celular

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Agencia Digital de Innovación Pública (Adip) presentaron el nuevo sistema digital, para que los conductores de la CDMX puedan consultar por internet las sanciones e infracciones de sus vehículos.

José Antonio Peña Merino, titular de la Adip, informó que al Gobierno local le generaba un gasto de cerca de 40 millones de pesos (mdp) imprimir y enviar las infracciones a la dirección del amonestado, por lo que ahora se ahorrará esta cantidad.

El nuevo sistema de estrados electrónicos permitirá al usuario tener un vehículo registrado como propio. El dueño podrá solicitar la notificación de infracciones mediante correo electrónico o SMS a su celular. El servicio es gratuito y está disponible desde ayer miércoles.

Este sistema centraliza las infracciones asociadas a una placa, permitiendo ver historial completo de sanciones y garantiza la notificación efectiva y expedita en caso de infracción al dueño registrado del vehículo.

Con este servicio, los usuarios pueden pagar más rápido y fácil las infracciones de un vehículo.

Además de recibir notificaciones vía mail de sus infracciones, podrán consultar infracciones de vehículos de los cuales no son propietarios y podrán pagar las infracciones en línea.

Si no se está registrado como dueño del vehículo no recibirán notificaciones; para recibirlas se deberá realizar el trámite de cambio de propietario.

El titular de la SSC, Omar García Harfuch, señaló que según los registros de los pagos efectuados a los proveedores del servicio, en 2016 se gastaron mil 209 mdp; en 2017, 562 mdp; en 2018, un total de 714 mdp, y en 2019 un monto por 308 mdp.

¿Qué pasa con los foráneos?

En cuanto a quienes cometan infracciones en la CDMX, pero sus autos cuenten con placas de otras entidades, como Estado de México o Morelos, debido a que no se encuentran en el sistema de la ciudad, éstos no pueden recibir su sanción de forma directa, explicó la SSC.

Es decir, podrán verificar, pagar su tenencia y refrendo, o cualquier otro trámite vehicular en sus entidades sin mayor problema.

Sin embargo, en caso de caer en el corralón por alguna infracción o se les coloque un inmovilizador en algún parquimetro, el registro de sus placas arrojará que tiene multas pendientes con la CDMX, por lo que no podrá liberar su vehículo hasta pagar todas las deudas.

Date de alta

El Gobierno local gastaba 40 mdp en imprimir y enviar las multas a la dirección del amonestado; ya se ahorrará este dinero.

1.Ingresa a https://estrados.cdmx.gob.mx/ con tu cuenta Llave CDMX.

2.Acepta recibir notificaciones electrónicas de infracciones (se genera un pdf de confirmación).

3.Selecciona infracciones.

4.Puedes consultar infracciones de vehículos de los cuales no eres propietario y pagarlas aunque no podrás recibir notificaciones al no estar registrado como dueño.

5.Podrás visualizar los datos generales de los vehículos de los que eres propietario y se te notificará vía correo electrónico si esos vehículos cometen infracciones.

24 Horas

Comparte esto: Twitter

Facebook



Relacionado