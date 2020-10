Investiga FGR vínculos financieros de García Luna con México Libre: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga los presuntos vínculos financieros de Género García Luna con México Libre, la organización política del expresidente Felipe Calderón, y su esposa, Margarita Zavala.

A pregunta expresa sobre si pediría alguna investigación por la presunta influencia financiera del ex secretario de Seguridad en México Libre, el mandatario respondió: “ya hay investigaciones en la fiscalía sobre todos estos casos, pero no puede apresurarse ningún juicio, debe haber elementos, pruebas. No hay que denunciar por denunciar, no tiene por qué haber linchamientos políticos. Hay que hacer las investigaciones con pruebas”.

Abundó que la “la oficina de investigación tiene todo, tiene información, no sé exactamente porque no hay una solicitud que yo sepa de la FGR, pero sí hay muchas investigaciones, sobre todo el tema del manejo del dinero, eso lo tiene la FGR de todos los casos, estos más sonados, lo de García Luna, todo lo relacionado con esta investigación y mucha información”.

El Presidente dijo que si no se vulnera el debido proceso, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), podría explicar públicamente los avances en el caso García Luna, quien fue secretario de Seguridad en el sexenio de Calderón y ahora se encuentra preso en Estados Unidos, en espera de sentencia por tráfico de cocaína.

