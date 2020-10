Nace John Lennon, músico, compositor y activista a favor de la paz

John Winston Lennon, nacido el 9 de octubre de 1940, trasciende generaciones, géneros musicales y movimientos culturales. Cuando alguien es tan famoso como Lennon, para los que crecimos con la música de los Beatles, viendo las imágenes de las multitudes de jóvenes gritando con pasión desaforada en sus conciertos, bajo la ventana de su hotel en Nueva York, en estadio Shea y con Ed Sullivan, fuimos creando en nuestra mente una imagen idílica que está presente aún hoy día cuando escuchamos sus canciones.

Cada quien tiene su beatle favorito, pero John es el más representativo del grupo, el autor de muchas de las canciones del grupo, el artista con conciencia social, el más franco y locuaz del grupo.

Lennon, al igual que el resto de los Beatles fue hijo de una familia de clase trabajadora de Liverpool, en el Reino Unido. Su historia parecida a la de tantos que crecieron a la sombra de la Segunda Guerra Mundial. Sus padres Julia y Fred se separaron cuando John tenía dos años de edad. Después del divorcio, John sólo vio a su padre quien era marino mercante, un par de veces en 20 años. Lennon creció desde entonces en casa de su tía Mimi Smith, hermana de Julia, quien murió atropellada por un camión cuando John tenía 17 años.

John asistió a la escuela secundaria Quarry Bank High School, de donde tomó el nombre para la primera banda que formó The Quarrymen, un grupo que tocaba skiffle una mezcla de jazz, blues, folk con influencia de rock interpretada, muchas veces con instrumentos improvisados.

En el verano de 1965 conoce a Paul McCartney y comienzan la que será una muy productiva carrera escribiendo y musicalizando canciones juntos, como Lennon/McCartney. La banda cambió de nombre a The Silver Beatles, para finalmente quedar en The Beatles, en 1960, con el infaltable The que caracterizó a todas las bandas de rock de la época. En la siguiente década, John escribirá una larga lista de canciones que, con sólo oír su nombre comienzan a tocarse en nuestra cabeza: A Hard Day’s Night, Help!, Nowhere Man, Norwegian Wood (This Bird Has Flown), Ticket To Ride, All You Need Is Love, Lucy in the Sky with Diamonds, Strawberry Fields Forever, Across the Universe, Revolution, and Come Together. La combinación de letras, música y la interpretación aparentemente desenfadada pero llena de energía y concentración de Ringo Starr y George Harrison, dan por resultado una sinergia única que difícilmente se ha visto en otros grupos.

Vistos en retrospectiva, el grupo exuda energía, camaradería, pasión y en cierto grado inocencia y dulzura. Se les ve en sus presentaciones de televisión como 4 figuras sólo acompañados de guitarra, bajo y batería, con un pequeño amplificador que por la época bien podía haber sido de bulbos. Lo importante era la música que fluía en cascada, de forma directa y sin complicaciones. Qué más simple y más honesto que sólo cantar en tiempo de 4 por 4 “¡Ella te quiere, yeah, yeah, yeah! Ella te quiere y tú sabes que te debe alegrar” y en vez de usar un puente repetir el estribillo con pasión, o confesar “Quiero tomar tu mano” I want to hold your hand.

Tras de 6 años de vida errante dando conciertos y su enorme éxito de gira por los Estados Unidos, la siguiente etapa de John con los Beatles fue la de grabaciones de estudio. Guiados por la genial producción de George Martin, John y los Beatles crearon composiciones como Straberry Fields Forever y el álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band que además de una compleja capa sobre capa de sonidos estereofónicos revelaba en sus letras a un Lennon maduro que se alejaba de la inocencia y profundizaba en la angustia existencial. En She’s leaving home la historia es simple, ella se va de casa temprano en la mañana, deja una nota a sus padres y estos se preguntan “¿cómo pudo ella hacernos eso?” Y la voz de McCartney contrapuntea “Ella se va de casa después de vivir sola por tantos años, Adiós, adiós”. De ahí el disco sigue con un salto mortal a For the benefit of Mr. Kite, y la vida, como el negocio del espectáculo, sigue.

Los Beatles se desbandan en 1970, un año después de que Lennon se casa en Gibraltar con Yoko Ono. Aunque no sea justo, pues el mismo John dijo que su relación con Yoko Ono era lo más importante de su vida, muchos culpamos entonces a Yoko por haber contribuido al divorcio musical de los Beatles. La verdad es que como músicos creativos, sus caminos se fueron separando, prueba de ellos fue los disímiles caminos que cada miembro de los Beatles tomaron. McCartney siguió siendo fresón, Harrison más místico, Starr enormemente creativo como solista y con otros grupos con canciones como It Don’t Come Easy, Photograph y You’re Sixteen.

En la década de los setentas, John combina su música con el activismo por la paz, siendo su demostración más publicitada el Bed-in for Peace, en un hotel en Ámsterdam. John publica el álbum doble Plastic Ono Band, un álbum experimental profundamente personal y resultado de las sesiones en pareja de la terapia llamada de Grito primal del Dr. Arthur Janov. El álbum recibió críticas negativas muchas centradas en la influencia negativa de Yoko en la obra de John.

Además de su trabajo como activista con Jerry Rubin, John publica Mind Games (1973) y Walls and Bridges (1974) con cierto éxito.

En 1975, cuando Lennon tenía 35 años, nace su hijo Sean y John dedica los siguientes 5 años principalmente a cuidar de su hijo mientras Yoko maneja los aspectos financieros de la pareja. En septiembre de 1980 se publica Double Fantasy, un albúm que nuestra un John sereno, involucrado en la vida doméstica cotidiana. El sencillo (Just Like) Starting Over llega al número uno y se comienza a hablar de una gira mundial.

El 8 de diciembre de 1980 cuando Lennon regresaba a su casa en el edificio Dakota, acompañado de Yoko, Mark David Chapman a quien había dado un autógrafo horas antes, dispara a John siete veces a quemarropa y muere casi de inmediato.

Ese día recuerdo haber pensado, por primera, un pensamiento que periódicamente reaparece: ¿Por qué se tienen que morir los buenos, y los malos siguen tan campantes?

Con el tiempo supe que John Lennon, como todo verdadero genio, vive cada vez que escuchemos su música. Puedo escuchar toda la discografía de Lennon una y otra vez y como toda gran obra, cada vez me dice algo nuevo. Cada vez que escucho Good Morning, Good Morning con los audífonos puestos y al final se escucha una jauría y caballos en persecución de una zorra, galopando a todo lo que dan, cruzando mi cabeza de derecha a izquierda en glorioso sonido estereofónico, no puedo sino sonreír como lo hice la primera vez que la escuché en un tocadiscos rasposo. Por esto y toda su música, le agradezco a John Lennon.

