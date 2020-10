“A mi no importa su disculpa”, dice Niurka sobre pelito con Monserrat Oliver

Desde hace algunas semanas Niurka se encuentra envuelta en un conflicto con la conductora Monserrat Oliver, pues hace algunos días reveló que se siente muy ofendida luego de que asistió al programa “Montse & Joe“, ya que supuestamente la corrieron, por lo que de nueva cuenta arremete contra la modelo.

Y es que aparentemente en la emisión, Montse le dijo a Niurka que dejara el foro y tras la petición Niurka abandonó la grabación, supuestamente muy enojada con todos.

“Ella me dijo ‘Niurka, tú ya vete’ y me fui”, reveló la polémica actriz y bailarina, Niurka Marcos ante lo que ocurrió con Oliver.

Tras salir de un evento, medios se acercaron a ella para cuestionarle sobre su conflicto con Monserrat a lo que respondió:

“Con Yola no fue. Fue con Montserrat porque me corrió, después quería que regresara”, explicó a los reporteros.

Incluso especificó que no se molestó por lo sucedido, pues a ella simplemente no le gusta que la traten mal, por lo que se fue del foro sin dar más explicación.

“No me gusta que me traten mal. Tienen mi Whatsapp, yo no espero nada de eso, a mí no me importa su disculpa, ni nada de eso”, relató Niurka.

“No le tengo rencor, ella es una pobrecita mujer mustia de la farándula que ha sobrevivido por callada”, expresó la bailarina.

