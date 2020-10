Tribunal ordena a jueza tomar caso del ex gobernador Roberto Borge

Un Tribunal Colegiado resolvió que una jueza del estado de Morelos debe estudiar el amparo del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, quien reclamó que el gobierno de México busca ampliar los términos de su extradición concedida por Panamá para juzgarlo por delincuencia organizada.

De acuerdo con funcionarios federales, desde enero del presente año, la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con una orden emitida por un juez de control para acusar a Borge por un nuevo delito, pero para ello, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) debe ampliar los términos del convenio de extradición.

El ex mandatario estatal dijo que sus familiares fueron informados de tales hechos a través de sus abogados panameños. Roberto Borge mencionó que su extradición a México fue únicamente para el sometimiento de cuatro procesos penales, uno de competencia federal y los otros tres de competencia local, los cuales con base al principio de especialidad en el Derecho Internacional y la extradición no puede variarse.

“Existe el temor fundado de que se haya aperturado nuevas investigaciones en las cuales se ordenó la aprehensión, comparecencia o citación para audiencia inicial de formulación de imputación, y que se haya solicitado al estado de Panamá la autorización para ampliar los expedientes de extradición y ser juzgado por nuevas causas penales sin que se me haga del conocimiento de las mismas, de los (sic) cual me entere el día de ayer por una comunicación telefónica de mis familiares (sic) con los abogados que me asesoran en mi estancia en Panamá, en donde se dice por los comentarios que se haya solicitado ampliación de los términos de la extradición (sic)”, detalla el expediente judicial.

En julio pasado, Iliana Fabricia Contreras Perales, jueza Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, rechazó otorgar una suspensión definitiva a Borge, quien pidió suspender el procedimiento para que México no pueda seguir con los trámites.

Sin embargo, la juzgadora decidió declinar competencia y dejó el juicio en manos de Patricia Marcela Diez Cerda, jueza Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. No obstante, Marcela Diez manifestó que no le corresponde atender el asunto, lo que dio origen a un conflicto competencial.

Ahora, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito determinó que la juez del estado de Morelos es la competente para conocer el caso.

Borge se encuentra actualmente interno en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Ayala, Morelos. A nivel federal, el ex gobernador fue vinculado a proceso por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita; mientras que, a nivel estatal por peculado, desempeño irregular de la función pública y contra la administración pública.

MSNNoticias

Comparte esto: Twitter

Facebook



Relacionado