Empresas mexicanas no son sancionadas por casos de corrupción transnacional

Empresas mexicanas que han cometido actos de corrupción en otros países no son sancionadas en nuestro país, así lo dio a conocer un informe de Transparencia Mexicana.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, el director de la organización, Eduardo Bohórquez, indicó que en el informe “Exportando Corrupción 2020”, se analizó las investigaciones y sanciones de 46 países en casos de cohecho transnacional.

En las conclusiones se observó que México se ubica entre las naciones que no castiga a las empresas que han cometido algún delito en otro país.

El periodo de análisis fue de 2016 a 2019, tiempo en el que se observó que en estos países se abrieron 421 investigaciones y 93 casos, y concluyeron en 244 sanciones, de las cuales 125 fueron sanciones sustantivas.

Asimismo, se apuntó que sólo cuatro de los 47 países analizados actúan de manera decidida contra el cohecho.

Bohórquez dijo que por ejemplo, en Estados Unidos en este periodo fueron sancionadas cuatro empresas, de las cuales se devolvieron alrededor de mil millones de activos. Mientras que en México, hasta ahora, la mayoría de los casos está investigación y no han sido presentados ante un juez.

Dijo que el informe también incluye al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Señaló que aunque el caso de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, y la empresa Odebrecht, está abierto, aún no hay ninguna pena y no se han devuelto activos al estado.

