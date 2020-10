Erika Buenfil revela que no piensa hacer las paces con Martha Figueroa

Hace unos meses se desató la polémica entre Erika Buenfil y Juan José Origel, esto después de que la actriz se molestara con Pepillo Origel por hablar de su hijo, sin embargo, la que emitió el comentario sobre el primogénito de Buenfil fue Martha Figueroa. Tras un tiempo, de nueva cuenta salió a la luz el malentendido entre la actriz y la conductora.

En una entrevista emitida en Hoy, Erika Buenfil habló sobre la inundación que sucedió en su casa, además de que le cuestionaron si en algún futuro piensa limar asperezas con Martha Figueroa, esto respondió la actriz.

“Ni quiero, me reservo el derecho. No podemos ser amigos de todos, en este medio a veces dices: ‘Esa vieja me cae gorda o ese viejo’”, respondió tajante la actriz.

Tras pasar la nota, Galilea Montijo, Paul Stanley, así como Martha Figueroa hablaron al respecto. Fue en ese momento que la conductora de espectáculos dio su punto de vista sobre la respuesta de Erika Buenfil.

“Tiene toda la razón, ¿por qué vamos a ser amigas de todo el mundo?”, mencionó Martha Figueroa.

De inmediato, Paul Stanley bromeó un poco y sacó el tema de la inundación de la casa de Erika Buenfil, por lo que Martha Figueroa dijo lo siguiente.

“Ya me iba a ofrecer a trapear, ahora no. Si antes me trataba feo, ahora peor”, comentó la conductora.

Por otra parte, Galilea Montijo recordó la ocasión en que Erika Buenfil asistió a Hoy y Pepillo Origel le ofreció una disculpa, sin embargo, ese día no se encontraba Martha Figueroa.

“Quise defender el punto de Marthita y a la güera (Erika Buenfil), no le pareció. Ella tiene su punto y Marthita tiene su punto”, dijo Galilea Montijo.

Galilea Montijo le preguntó a Martha Figueroa si ella seguía teniendo un problema con la actriz, por lo que así respondió.

“Yo no tengo bronca, ya me disculpé y todo muy bien, pero bueno, ya no le voy a trapear la casa”, se refirió a la inundación del hogar de Erika Buenfil.

