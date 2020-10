No bajemos la guardia ante el covid-19, exhorta Carlos Joaquín

El gobernador Carlos Joaquín González expresó que paulatinamente se seguirán abriendo más actividades, como los museos, que generan ingresos para las personas, pero advirtió que es muy importante no relajar las medidas preventivas porque el covid-19 no se ha ido.

“Todavía estamos en etapa de contagio de covid-19, el coronavirus está ahí, no se ha ido y durante los recorridos que he tenido por los municipios me he dado cuenta de un relajamiento de las medidas preventivas”, explicó.

Durante el programa Enlace Ciudadano que se transmite por el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y las redes sociales de la Coordinación General de Comunicación, el titular del Ejecutivo manifestó que cuidar la salud representa salvar la vida de nuestra gente.

Al hacer un resumen de las actividades realizadas durante el fin de semana para escuchar y atender a la gente de los municipios afectados por el huracán “Delta”, Carlos Joaquín González llamó a no bajar la guardia ante el tema del covid-19.

Anunció un relanzamiento de los programas preventivos, que contemplan los hábitos para la higiene, como son la participación de los Enlaces Ciudadanos, de los jóvenes con chalecos y gorras amarillas; mantener la instalación de los filtros sanitarios, evitar aglomeraciones, médico en tu chamba y médico en tu casa.

Carlos Joaquín González reiteró que Quintana Roo es un Estado que genera empleo, crecimiento social, desarrollo económico, y queremos que siga así con la reapertura gradual, ordenada y responsable de las actividades económicas.

Llamó a ser disciplinados para recuperar Quintana Roo, con equilibrio entre el cuidado de la salud y la recuperación económica, para fortalecer la economía, para tener dinero en el bolsillo, para mejorar la calidad de vida que es el objetivo de las familias que han llegado a Quintana Roo.

A lo largo del programa, destacó la participación de la gente en las labores de recuperación de daños tras el paso del huracán “Delta”, como en el corte de árboles, de retirar obstáculos para abrir la vialidad. Agradeció a todos quienes han participado en las tareas de restablecimiento de las actividades cotidianas en los municipios afectados.

Sobre el Tren Maya, afirmó que representa una inversión importante para Quintana Roo, porque va a generar desarrollo económico y desarrollo social.

Este martes, Carlos Joaquín González dio a conocer que el reconocimiento Nobleza Obliga es para Arturo Izquierdo Aguilar, policía de Benito Juárez que perdió la vida por covid-19 en cumplimiento de su deber.

Asimismo, informó del ranking de las 10 colonias con mayor número de casos activos de covid-19 y en primer lugar se encuentra la colonia Proterritorio, de Chetumal, con 10 casos.

En este ranking se encuentran cinco colonias de Benito Juárez, cuatro de Othón P. Blanco y una de Tulum.

Diario de Quintana Roo

Comparte esto: Twitter

Facebook



Relacionado