Carlos Villagran revela porqué se dejó de transmitir el chavo del 8

Una triste noticia para todos los fans de Chespirito fue enterarse que desde el pasado 1 de agosto de este año, “El Chavo del 8” y otras producciones de Roberto Gomez Bolaños dejaron de emitirse en más de 20 países después de 47 años de su primera aparición televisiva.

Gran especulación ha existido al respecto, siendo las primeras versiones un desencuentro entre los herederos del famosos comediante y la empresa Televisa, que se ha encargado de transmitir los programas después de que llegaran a su fin en la década de 1990.

Recientemente el actor y comediante mexicano Carlos Villagrán, quien interpretó el papel de Quico en “El Chavo del 8″, dio su versión del motivo que llevó a la cancelación del emblemático programa de humor en todo el mundo.

En entrevista con el programa de espectáculos Ventaneando, transmitido por TV Azteca, Carlos Villagran, comentó que lo más probable es que esta decisión se haya tomado por el dinero, al no llegar a un acuerdo entre Televisa y el hijo de Roberto Gómez Bolaños.

Yo creo que el móvil es el dinero. Yo creo que Roberto Gómez Fernández, el hijo de Roberto Gómez Bolaños (…) Se acabó el contrato, los derechos los tiene Roberto Gómez Fernández y Televisa las transmisiones, entonces yo creo que no llegaron a un arreglo” declaró Villagrán este miércoles al famoso programa dirigido por Paty Chapoy.

Contrato vencía el 31 de julio

Según contó Carlos Villagran, Chespirito, tenía un contrato vigente hasta el 31 de julio de este año, por lo que lo más seguro es que durante la renovación del acuerdo, no se llegó a un acuerdo entre el heredero y Televisa.

“Se vence el contrato el 31 de julio y van ambas partes, Televisa y Roberto, a tratar de arreglarlo, entonces yo supongo, no me consta, que a la mejor Roberto pidió más dinero, entonces Televisa no ha de haber querido, o vio la ambición o vio otra cosa y prefirió sacar todos los programas de todos lados inclusive hasta de Facebook”, declaró Villagran dando su versión de los hechos.

Roberto Gómez Fernandez luchará para que programas sean transmitidos

Luego de que se diera a conocer su noticia, que entristeció a miles de fans, Roberto Gómez Fernández admitió, en conferencia de prensa, que la causa de la cancelación se debió a desacuerdos entre su familia y Televisa, sin embargo, aseguró que luchará para que los programas vuelvan a ser transmitidos.

