Decisión del INE de negar registro a México Libre, resalta en La Mañanera

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en La Mañanera que no se debe olvidar que un partido político “es una entidad de interés público”, luego de los conflictos por la dirigencia de Morena y reiteró que la encuesta es la mejor forma de conocer “los sentimientos de los militantes y simpatizantes”.

“Yo creo que se debe tomar en cuenta la opinión del sentir de los militantes de cualquier partido, debe ser la militancia y los ciudadanos los que decidan sobre la organización y los que van a representar a militantes y simpatizantes en los partidos, no debe de ser asunto de cúpulas”, dijo.

Fue decisión del INE negar registro a México Libre, asegura AMLO

Aseguró que fue decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) negar el registro a México Libre, “yo lo único que quiero es dejar de manifiesto es que nosotros nos mantuvimos al margen, que es parte también de los cambios”, luego de que ayer los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidieron negarle el registro como partido político a la organización fundada por los ex panistas Margarita Zavala y Felipe Calderón.

Medicamentos contra el cáncer robados ya se están reponiendo: AMLO

Indicó que lote robado de medicamentos contra el cáncer está asegurado, por lo que negó que se trate de un autorobo, “están asegurados, ya se están reponiendo, es decir, se están consiguiendo los medicamentos”.

“Si alguien esta sosteniendo que fue un autorobo o que atribuyen que nosotros mismos robamos los medicamentos, pues es muy mala fe, son juicios temerarios. Hay cosas extrañas, muy raras porque se llevó a cabo el robo y se denunció mucho tiempo después”, comentó.

No es perjudicar a empresas, dice AMLO sobre prohibición de venta de quesos

El mandatario explicó que el propósito no es perjudicar a las empresas, luego de que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) prohibió la venta de algunas marcas de yogurt y queso por incumplir con normas mexicanas, “diálogo siempre va a haber y no es el propósito perjudicar a las empresas, nada más que tenemos que cuidar la salud del pueblo, es que hay mucho fraude, no usan los alimentos que se deben de utilizar para hacer estos productos, hay muchos productos químicos, adulterados”.

“Tienen que ser productos de buena calidad, proteger a los consumidores, al mismo tiempo no perjudicar a las empresas, no generalizar, hay empresas muy buenas que cuidan la calidad de lo que producen, hay otras que no”, agregó.

AMLO pide a FGR informar sobre avances en caso Emilio Lozoya

Pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que informe los avances del caso Emilio Lozoya, “es algo que se percibe, se bajó el asunto, debe ser porque están trabajando en investigaciones, en integrar el expediente, pero sí es algo que le deben de dar curso porque sí es gravísimo lo que denunció. Yo no creo en el caso de la fiscalía que se archive porque le tengo confianza al fiscal y es una gente íntegra y seguramente están trabajando”.

Aplaude decisión de Esteban Moctezuma sobre no quitarse cubrebocas en Senado

El Presidente aplaudió la decisión del titular de la Secretaría de Educación Púbica (SEP), Esteban Moctezuma, sobre no quitarse el cubrebocas en el Senado durante su comparecencia; sin embargo, aseveró que si se guarda la sana distancia no hace falta usarlo, “es buena su recomendación”.

“Si guarda uno la sana distancia no hace falta, eso es lo que me han dicho a mí los especialistas, los expertos. Y es muy importante que nos cuidemos, porque depende mucho de nosotros”, destacó.

