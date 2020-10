Nace Oscar Wilde fue un novelista, poeta, crítico literario y autor teatral

El novelista, poeta, crítico literario y autor teatral irlandés Oscar Wilde nació el el 16 de octubre de 1854, en Dublín. Fue el segundo de los tres hijos de William Wilde y Jane Wilde.

Su madre, bajo el seudónimo de “Speranza” escribió poesía para el movimiento Young Ireland en 1848 siendo una nacionalista irlandesa. En su juventud participó en las reuniones literarias que organizaba su madre.

Su padre fue un célebre cirujano irlandés especializado en oto-oftalmológica y fue nombrado caballero en 1864 por su trabajo como comisionado asistente de los censos de Irlanda; además escribió libros sobre arqueología irlandesa y folclore campesino.

Por parte de su progenitor, era descendiente del coronel holandés, Wilde, que acompañó a Irlanda al rey Guillermo en la invasión de 1690. Su padre además tuvo tres hijos antes de su matrimonio, a los que reconoció la paternidad haciéndose cargo de su educación.

Hasta que tuvo nueve años, fue educado en casa, donde un francés y una institutriz alemana en sus lenguas, además tenía conocimientos griego e italiano. Después asistió a la Portora Royal School en Enniskillen, Condado de Fermanagh. Cursó estudios en el Trinity College de Dublín.

Como estudiante en la Universidad de Oxford, destacó en el estudio de los clásicos y escribió poesía; su extenso poema Ravenna ganó el prestigioso premio Newdigate en 1878.

Discípulo de Walter Pater y muy influenciado por el pintor Whistler, en 1891 publicó una serie de ensayos (Intenciones) que dieron pie a que se le considerase uno de los máximos representantes del esteticismo, cuyos aspectos más deslumbrantes y exquisitos puso de manifiesto tanto en su obra como en su vida. Wilde siempre hizo gala de un carácter excéntrico, llevaba el pelo largo y vestía pantalones de montar de terciNace Oscar Wilde, novelista, poeta, crítico literario y autor teatralopelo. Su habitación estaba repleta de objetos de arte y elementos decorativos, como girasoles, plumas de pavo real y porcelanas chinas. Sus actitudes y modales fueron repetidamente ridiculizados en la publicación satírica Punch y en la ópera cómica de Gilbert y Sullivan Paciencia.

Su primer libro fue Poemas (1881), y su primera obra teatral, Vera o los nihilistas (1882). Tras la publicación de su libro Poemas realizó una gira por América donde dio 140 conferencias en sólo nueve meses. Dirigió The Woman’s World, revista de marcada tendencia feminista, y dio a la imprenta un texto en abierta defensa del socialismo (The Soul of Man under Socialism). Entre sus primeras obras aparecen dos colecciones de historias fantásticas, escritas para sus hijos, El príncipe feliz (1888) y La casa de las granadas (1892), y un conjunto de cuentos breves, El crimen de lord Arthur Saville (1891). Su única novela, El retrato de Dorian Gray (1891), es una melodramática historia de decadencia moral, que destaca por su brillante estilo epigramático.

Sus obras teatrales más interesantes fueron las cuatro comedias El abanico de lady Windermere (1892), Una mujer sin importancia (1893), Un marido ideal (1895) y La importancia de llamarse Ernesto (1895), caracterizadas por sus inge

Se estableció en Londres y, en 1884, contrajo matrimonio con una mujer irlandesa muy rica, Constance Lloyd, con la que tuvo dos hijos, Cyril y Vyvyan. Desde entonces, se dedicó exclusivamente a la literatura. Wilde quiso hacer de su vida un auténtica obra de arte, fiel a los planteamientos del esteticismo finisecular y recogiendo la sensibilidad finamente decadentista de los prerrafaelistas; de ahí su comentario a André Gide: “He puesto todo mi genio en mi vida, y en mis obras sólo he puesto mi talento”. Logró así centrar la atención en su carácter extravagante y provocador, en el ingenio de sus conversaciones y en una amoralidad de la que hizo bandera en el conocido episodio final de su proceso y encarcelamiento por homosexualidad.

En 1895, en la cima de su carrera, se convirtió en la figura central del más sonado proceso judicial del siglo. Wilde, que había mantenido una íntima amistad con lord Alfred Douglas, fue acusado por el padre de éste, el marqués de Queensberry, de sodomía. Se le declaró culpable en el juicio, celebrado en mayo de 1895, y, condenado a dos años de trabajos forzados; salió de la prisión arruinado material y espiritualmente.

Pasó el resto de su vida en París, bajo el nombre falso de Sebastian Melmoth. En la cárcel, escribió De profundis (1895), una extensa carta de arrepentimiento por su pasado estilo de vida. Algunos críticos la han considerado una obra extremadamente reveladora; otros, en cambio, una explosión sentimental muy poco sincera. La balada de la cárcel de Reading (1898), escrito en Berneval, Francia, muy poco después de salir de prisión, y publicado anónimamente en Inglaterra, es uno de sus poemas más poderosos. En él expone la dureza de la vida en la cárcel y la desesperación de los presos. Durante muchos años, el nombre de Oscar Wilde sobrellevó el estigma impuesto por la puritana sociedad victoriana. Sus obras mantienen una vigencia universal.

Se convirtió al catolicismo poco antes de morir de meningitis el 30 de noviembre de 1900 en el Hôtel d’Alsace, núm. 13, de la Rue des Beaux Arts de París a causa de un ataque de meningitis.

Obras

El retrato de Dorian Gray (1891)

El crimen de lord Arthur Saville y otras historias (1891):

El crimen de lord Arthur Saville

El fantasma de Canterville

La esfinge sin secreto

El modelo millonario

El retrato del Sr. W. H.

El cumpleaños de la infanta

Poemas en prosa De profundis (1905)

Teleny o El reverso de la medalla (1893)

Cuentos

El príncipe feliz y otros cuentos (1888):

El príncipe feliz

El ruiseñor y la rosa

El Fantasma de Canterville

El gigante egoísta

El amigo fiel

El famoso cohete

Una casa de granadas (1892):

El joven rey

El cumpleaños de la infanta

El pescador y su alma

El niño estrella

Ensayos

Intenciones (1891):

La decadencia de la mentira

Pluma, lápiz y veneno

El crítico artista

La verdad sobre las máscaras

El alma del hombre bajo el socialismo (1891–1904)

Frases y filosofías para uso de la juventud (1894)

Algunas máximas para la instrucción de los súper-educados (1894)

Poemas

Ravenna (1878)

Poemas (1881)

Poemas en prosa (1894)

La esfinge (1894)

Balada de la Cárcel de Reading (1898)

Requiescat

Teatro

Vera o los nihilistas (1880)

La duquesa de Padua (1883)

El abanico de Lady Windermere (1892)

Una mujer sin importancia (1893)

Salomé (1894)

Un marido ideal (1895)

La importancia de llamarse Ernesto (1895)

