Seguiremos en amarillo las próxima semana: Carlos Joaquín

Para protección de la gente, el Gobierno del Estado mantiene una estrecha vigilancia sobre los fenómenos meteorológicos que están en el Atlántico y el Caribe mexicano, informó el gobernador Carlos Joaquín González.

De igual manera, destacó que además se continúa con la reapertura gradual, ordenada y responsable de las actividades productivas, como son los museos y los espacios culturales de Quintana Roo, que son atractivos turísticos de la entidad.

Al actualizar el color del semáforo epidemiológico estatal, que se mantiene en color amarillo en las zonas Norte y Sur del 19 al 25 octubre, el Gobernador exhortó a la población a no olvidar el uso de los hábitos de higiene, pues eso puede hacer la diferencia entre vida y muerte.

Durante el programa Conexión Ciudadana, que se transmite por la señal del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) y las redes de la Coordinación General de Comunicación (CGC), el mandatario estatal insistió en que se deben fortalecer los hábitos para la prevención de la salud, y mitigar los riesgos de contagio por covid-19.

Esta semana la propuesta “Nobleza Obliga” fue para Julio César Salcedo Meneses del equipo de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo.

Carlos Joaquín González dio el siguiente mensaje:

Con el gusto de platicar con ustedes, de tener la oportunidad de hablar de un saldo blanco después de un huracán, un huracán que se veía venir con grandes dimensiones, con gran repercusión, con niveles que llegaban a su categoría 4 que afortunadamente entraron con menor fortaleza, sus vientos de casi 200 kilómetros por hora (kph), hicieron daños, botaron muchos árboles, postes, energía eléctrica que fue necesario ir rehabilitando y que gracias a la gran fortaleza y solidaridad de las y los quintanarroenses pudimos salir adelante. No accidentes graves, no pérdidas humanas, saldo blanco que es para reconocerse, para sentirse orgullosos y para tener la confianza de que juntos sociedad y Gobierno podemos hacer un gran trabajo, cuando nos unimos, cuando trabajamos en el mismo camino, hacia el mismo rumbo y que ponemos siempre lo mejor de nosotros para cuidarnos a sí mismos y cuidar también a quienes nos rodean.

De la misma manera es importante que estemos atentos al cuidado que debemos de tener con el coronavirus y con ello lograr el proceso de recuperación económica.

Nos interesa, me interesa mucho el que podamos seguir con los proyectos de inversión, de inversión privada, de inversión pública, el que permita la creación de empleos, el que lleve alimento y más recursos a tu casa, a tu mesa en tu familia y que entonces en conjunto podamos hablar de una real posibilidad de crecimiento, de desarrollo que nos dé esos mejores niveles de vida que todas y todos queremos.

Y que quienes han venido y han confiado en vivir en Quintana Roo, en tomarlo como su hogar, su casa tengan también esta oportunidad.

Para ello necesitamos ese muy importante cuidado de la salud que nos debe dar el equilibrio entre salud y recuperación económica.

No olvidemos el uso de nuestros hábitos, la forma adecuada de usar el cubrebocas, hay que usarlo, de verdad puede ser diferencia entre vida y muerte, entre contagiar o no contagiar a alguien o entre contagiarse o no y tener entonces una situación tan terrible como lo es padecer o tener covid que no queremos ni le deseamos a nadie.

El uso correcto del cubrebocas, lavarse frecuentemente las manos, no tocarse la cara con las manos, el evitar aglomeraciones, no ir a donde haya mucha gente, mantener distancia entre personas, la disciplina y el cuidado de los protocolos de salud en cada uno de los diferentes hoteles, restaurantes, negocios que han inscrito e implementado estos protocolos para cuidarte a ti, para cuidar a sus trabajadores, para cuidar a sus clientes, para cuidar a nuestros visitantes y turistas y para que todos podamos entonces salir adelante y que estos semáforos que vemos cada semana nos permitan avanzar en los diferentes colores para ir recuperando nuestro nivel de vida y esta nueva normalidad que necesitamos aplicar precisamente para que haya trabajo, para que haya recursos, para calle crecimiento, para que haya desarrollo para ti y para tus hijos que es muy importante para todos.

Así que cuidémonos, vamos a echarle muchas ganas al tema de los hábitos, a invitar a más gente a que lo haga, a que sean también inspectores, supervisores que inviten.

Vamos hacer todo un programa de nuevo de relanzamiento de nuestros proyectos de cuidado de la salud desde los jóvenes que están con las gorras y chalecos amarillos avisándote, recordándote diciéndote que hagas uso de esto precisamente para que te sientas bien es importante que lancemos de nuevo, relancemos de nuevo estos programas en bien de la salud de todas y todos los quintanarroenses y nuestros visitantes.

Les invito, sumémonos, Quintana Roo nos necesita, nuestra sociedad lo necesita, hay que trabajar juntos, unidos y más aún en este 46 aniversario de la creación del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo que bien vale la pena sentirlo, sentirse identificado con el, quererlo, amarlo, el que está pasión debemos de tener por nuestra tierra y por nuestro estado.

Así que ánimo, vamos hacia delante, estoy seguro que lo lograremos, si trabajamos juntos, si trabajamos unidos y recordemos equilibrio entre salud y recuperación económica sólo así juntos saldremos adelante.

