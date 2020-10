Trump asegura que sólo Jesucristo es más famoso que él

Donald Trump afirmó que solamente existe un personaje más famoso que él y este es Jesucristo. Los comentarios del mandatario estadounidense se dieron durante su participación en un mitin de su campaña de reelección por la presencia de los Estados Unidos.

“Alguien me dijo el otro día, tú eres la persona más famosa del mundo, por mucho, y yo dije, no, no lo soy. Ella dijo ¿quién es más famoso? Dije, Jesucristo”, compartió Trump durante su discurso.

El candidato republicano a la Presidencia de EU, agregó que no está en posición de presentar algún argumento que le avalara como el más famoso de todos los hombres que hayan pisado la faz de la tierra, incluso, por delante de Jesucristo.

“No voy a correr riesgos (…) No tengo ningún argumento, ¡Jesucristo!”, expresó el líder republicano para luego alzar su mirada al cielo y proclamar que le dejaran mirar hacia arriba para decirle a Jesucristo que él se encontraba muy alejado para poder superarle en la fama.

En otra parte de su discurso, Trump extendió su pesar y ánimo al equipo de la campaña electoral del candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, porque dos de sus colaboradores han sido diagnosticados positivos con la Covid-19. La misma afección de la que, supuestamente, se ha recuperado recientemente el propio presidente.

Contexto

Las elecciones presidenciales de Estados Unidos se llevarán a cabo el próximo 3 de noviembre del 2020.

Donald Trump regresó a sus actividades de campaña después de contagiarse de Coronavirus o Covid-19 y estar hospitalizado por 10 días.

El mandatario estadounidense ha señalado que se siente más fuerte que nunca, por lo que considera no necesario seguir las medidas de prevención de contagio recomendadas por las autoridades sanitarias.

24 Horas

Comparte esto: Twitter

Facebook



Relacionado