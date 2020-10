Recuperación de 320 mil empleos, resalta en La Mañanera

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó El Pulso de la Salud, acompañado por el secretario de Salud (Ssa), Jorge Alcocer, quien recordó que la respuesta gubernamental y social ante la pandemia de covid-19 ha sido salvar vidas y detalló que hasta hoy 20 estados se mantienen con tendencia epidémica en descenso desde hace cuatro semanas y otros con 20 semanas.

“Cuatro entidades siguen en una meseta en el control de la epidemia y en ocho se asoma un posible rebrote”, dijo en La Mañanera.

Piden evitar congregaciones por Día de Muertos y Día de la Virgen de Guadalupe

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reiteró que la pandemia en México sigue activa; sin embargo, destacó que ya se cumplen 12 semanas de reducción, pero que en la última semana está disminuyendo la velocidad.

Pidió a los ciudadanos evitar congregaciones por Día de Muertos y Día de la Virgen de Guadalupe, pues indicó que los panteones, al ser espacios públicos, son sitios de alto riesgo de contagio de covid-19, “entre más personas se congreguen y de más lejos que vengan es mayor el riesgo”, por lo que también exhortó a las autoridades locales a tomar medidas como ingreso escalonado o reducir el número de personas.

Informó que la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Iglesia analizan modificar la celebración del 12 de diciembre por el Día de la Virgen de Guadalupe para evitar aglomeraciones ante la peregrinación a la Basílica de Guadalupe, “que por iniciativa de ellos mismos se modifique la modalidad”.

SRE ha repatriado a casi 18 mil mexicanos ante covid-19

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, dio a conocer que hasta el momento se han repatriado a 17 mil 891 mexicanos varados en el extranjero ante la pandemia del nuevo coronavirus. Y aseveró que se aplican pruebas gratuitas en 12 consulados de Estados Unidos.

AMLO dice que es muy probable que Chiapas avance a semáforo verde

López Obrador adelantó que “es muy probable que Chiapas entre en semáforo verde, se mantiene Campeche. No hay todavía rebrotes, hay algunos estados en donde ha aumentado el contagio, pero no se puede hablar de un rebrote”. Y explicó que “puede ser que aumente el número de ocupación hospitalaria, pero no se refleja en un incremento de fallecimientos y también la ocupación hospitalaria no ha tenido aumentos significativos”.

Van 320 mil empleos recuperados: AMLO

Celebró que se está presentando una apreciación del peso frente al dólar y resaltó que hasta ayer se tenía el reporte de 320 mil empleos recuperados, “si continúa la tendencia vamos a llegar a los que teníamos antes de la pandemia, 20 millones 500 mil empleos en el seguro social, a finales de marzo; si se demora nos llevaría dos meses más, ahora sí que para abril o para mayo”.

Por delicadeza del tema, AMLO dice que será único vocero del caso Cienfuegos

El Presidente anunció que por la delicadeza del tema, será el único vocero en el caso de Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional (Sedena), “este caso nos interesa tanto por su delicadeza que yo quier ser el vocero, para que no hablemos todos y se evite una manipulación de la información”.

Milenio

Comparte esto: Twitter

Facebook



Relacionado