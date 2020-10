Policía sorprende a Juanes por robarse un automóvil Tesla

El cantante Juanes nunca se imaginó que su casa estaría llena de policías al volver de una comida junto con su esposa y mucho menos que se le dijera que la movilización de los elementos en su vivienda se debía a que ahí estaba un automóvil robado.

A través de su cuenta de Instagram, el colombiano contó que se robó un carro Tesla en la ciudad de Miami, pero sin darse cuenta y así lo documento en su red social, al destacar que su hija fue quien le dijo que estaban muchos policías en su casa.

“Yo dije ¿qué pasó? ¿qué hice?, bajo yo y me encuentro a 10 policías armados hasta los dientes solo les veía los ojos y me dicen: señor, tenemos reportado que acá hay un carro robado en esta casa, y yo miro y veo mi carro parqueado, es un Tesla y le digo ‘usted está equivocado, este es mi carro”, detalló en el video Juanes.

Durante la plática para aclarar las cosas, Juanes comentó que acababa de llegar a su casa ya que había salido a comer con su esposa y les mostró la aplicación que tiene en su celular del carro.

“Les muestro la app y le digo este es mi carro, me dice el policía: señor ¿esa es su placa?, porque el carro era exactamente igual. Cuando veo una servilleta y veo otras cosas, digo mierda este no es mi carro, yo no entiendo cómo me abre el carro y cómo anda, porque si no tienes la llave no abre”, declaró.

Y después de la aclaración Juanes comento que, él y el policía soltaron la risa. “Éramos los dos muertos de la risa y me dice: en 20 años nunca me había pasado algo así”.

“Karen y yo literalmente nos robamos un carro sin darnos cuenta en Miami. El policía se da cuenta, llama al dueño del carro y este llega a mi casa y dice: ‘sí, es que yo dejé la llave metida dentro del carro, entonces por eso el carro abrió”.

Y antes de concluir el video, Juanes detalló que se abrazó con el dueño del carro que tenía en su cochera y se fue en la patrulla de la Policía a recoger su vehículo en el restaurante donde había comido con su esposa y allí su auto continuaba estacionado en el restaurante.

El cantante terminó su mensaje diciendo: “Conclusión, nos robamos un carro, no nos dimos ni cuenta por estar la llave adentro”.

24 Horas

