Separa UNAM a dos profesores de Química por misoginia

El Dr. Carlos Amador Bedolla, director de la facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indicó por medio de un comunicado la separación de actividades de dos maestros con sus alumnos, esto por comentarios sexistas y misóginos.

En días pasados, se difundieron dos videos de profesores, en los cuales estos realizan comentarios misóginos. El primer video es de Mario Chin, donde comentó a su grupo: “¿Ustedes saben por qué le decían la mufla de oro? Ya se imaginarán, ¿no?… porque era la más ardiente de todas”, para proseguir con “Hay una niña que le decían la bolsa de hielo de oro, ¿ustedes saben por qué?… porque esta niña con unos golpes aflojaba, como las bolsas de hielo”.

Por otra parte, una alumna le comentó al profesor Arturo Zentella que sabía que los archivos de Drive no sustituían las clases (a las que presuntamente ella no pudo asistir), por lo que él replico: “pues como ahora no es presencial, no te puedo proponer sexo, así es que no se me ocurre”.

Tras la difusión de estos videos, la facultad fue tomada y, como respuesta, el director Bedolla comunicó que los maestros fueron separados de cualquier contacto con los estudiantes, mas estos no fueron despedidos.

ContraRéplica

Comparte esto: Twitter

Facebook



Relacionado