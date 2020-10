CDMX entregará despensas a niños de educación básica: Sheinbaum 

Luego de que la pandemia de Covid-19 provocó el cierre de las escuelas en todos los niveles y, con ello, estudiantes capitalinos no recibieran apoyo de alimentos escolares, el Gobierno de la Ciudad de México informó que la ayuda será entregada a todos los beneficiarios inscritos en el programa Mi Beca Para Empezar, el cual es universal, es decir, se entrega a todos los alumnos de educación básica de la capital.

En videoconferencia de prensa, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, expuso que hay un recurso autorizado que no se utilizó, pues las escuelas cerraron en marzo a causa de la pandemia por coronavirus, por lo que es un apoyo que debe destinarse.

“Hay una parte muy importante que no fue ejercida porque no hay clases y por lo tanto no hubo la entrega de alimentos escolares; sin embargo, este recurso tiene que ejercerse en este rubro, no puede cambiarse a ningún otro rubro”, señaló.

Esthela Damian, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la capital, explicó que el apoyo será entregado al millón 200 mil estudiantes registrados en el programa antes mencionado.

Las entregas se llevarán a cabo del 3 al 23 de noviembre, de lunes a sábado, en un horario de 9 a 5 de la tarde.

“Serán citados los tutores de los beneficiarios, convocados por Fidegar, a través de un mensaje de texto, en el cual se les indicará lugar, día y hora de la entrega, de acuerdo a la letra inicial del apellido paterno”, explicó.

Detalló que se van a tener 154 puntos de entrega, entre ellos 93 PILARES y 61 Centros DIF. El padrón estará cargado en una aplicación que servirá para agilizar y documentar adecuadamente la entrega de los apoyos alimentarios.

Finalmente, Sheinbaum, aseguró que todos los niños y niñas que acuden a escuelas públicas van a recibir este apoyo alimentario. Reiteró que es una ayuda universal y se deriva del apoyo que no pudieron recibir por no asistir a clases por la pandemia en la escuela.

“Y para que no lleguen a cualquier hora, cualquier día, que no hagan filas en los Centros DIF y en los Pilares, se les va a enviar un mensaje de texto, que ya conocen este esquema porque se utiliza en Mi Beca para Empezar, para poderles decir la cita a la cual pueden ir a recoger este apoyo alimentario”, subrayó.

La mandataria también destacó que, para mayores informes, los padres de familia pueden llamar a Locatel (56-58-11-11) a partir de hoy.

“En caso de tener alguna duda pueden llamar, en las redes sociales del DIF o al Locatel, también pueden llamar a partir de mañana (hoy) para que puedan tener toda la información”, destacó la mandataria

