Partidos hoy de Europa League, Liga Expansión MX y más

Liga Expansión MX

Alebrijes vs Celaya, 19:00 horas, TUDN y TVC Deportes

Venados vs Correcaminos, 21:00 horas, TUDN y TVC Deportes

Europa League

Villarreal vs Sivasspor, 14:00 horas, ESPN 2

Tottenham vs LASK, 14:00 horas, ESPN

Hoffenheim vs Crvena, 14:00 horas, ESPN 3

Braga vs AEK, 14:00 horas, ESPN Play

Celtic vs Milan, 14:00 horas, Fox Sports

Sparta Praha vs Lille, 14:00 horas, Fox Sports 3

Leicester City vs Zorya, 14:00 horas, Fox Sports 2

Dinamo Zagreb vs Feyenoord, 14:00 horas, ESPN Play

Slovan vs Gent, 14:00 horas, ESPN Play

Concacaf League

Alajuelense vs Cibao FC, 17:00 horas, Fox Sports 2

Motagua vs Comunicaciones, 21:00 horas, Fox Sports 2

MLS

Seattle vs Portland, 21:30 horas, ESPN

