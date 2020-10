INE ordena a Muñoz Ledo retirar propaganda personalizada en Twitter

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a Porfirio Muñoz Ledo retirar de su cuenta de Twitter cualquier promoción personalizada como parte de la renovación de la dirigencia de Morena.

Los militantes Arturo Cordero Estrada y Carlos Ramírez Hernández interpusieron una denuncia en la que solicitaron medidas cautelares contra Muñoz Ledo por un presunto desacato a la orden interpuesta por esta comisión el pasado viernes.

Sin embargo, las y los consejeros coincidieron en que la indicación del pasado viernes para que tanto Muñoz Ledo como Mario Delgado retiraran su propaganda se enfocó sólo en Facebook pues fue la red social denunciada, razón por la que siguiendo los mismos criterios replicaron la indicación para Twitter como lo solicitaron los militantes.

No alcanzó a advertir que sean posteriores a la medida cautelar que emitimos el viernes pasado. Desde mi punto de vista no ha incumplido la medida cautelar sino que se refiere a su cuenta de Twitter que no fue denunciada la vez anterior, si hubiera sido denunciada habríamos dicho Facebook y Twitter, pero esta autoridad sólo revisó Facebook. Pero en un mero acto de congruencia debe aplicarse el mismo criterio”, explicó el consejero presidente de esta comisión Ciro Murayama.

Las consejeras Claudia Zavala y Adriana Favela coincidieron en que se trata de los mismos supuestos y que en este caso además de ocho publicaciones en Twitter, incluye la pinta de una barda en la alcaldía Tlalpan.

Mientras que el caso del presunto uso de recursos públicos, declararon la improcedencia de la queja pues es materia de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que deberá analizar el fondo del asunto tanto en ésta como en otras quejas similares.

MSNNoticias

