Si hablo, saldrán personas lastimadas: Raquel Bigorra

Raquel Bigorra estuvo envuelta en la polémica por una supuesta deslealtad hacia el conductor Daniel Bisogno, quien aseguró que la presentadora de televisión había vendido información sobre el proceso de divorcio que enfrentaba a una revista de circulación nacional. Recientemente, la cubana revela la situación por la que atravesó durante el conflicto que fue “muy dolorosa”.

Durante una entrevista con el conductor Michelle Rubalcava, Raquel Bigorra comentó que su pleito con Bisogno se desató un día antes de su cumpleaños y la tomó por sorpresa, puesto que creía que su amistad con el conductor de Ventaneando “era especial”.

“Veníamos de un llamado, al otro día era mi cumpleaños, yo venía entrando (al foro) y recuerdo que un amigo me dijo: ‘Oye, Raquel está pasando esto en el programa y están diciendo’, ¿por qué me voy a eso? Porque ese programa de espectáculos, donde está él, esto que me hicieron a mí se lo hicieron a muchísimas personas”, comentó Raquel Bigorra.

La conductora comentó que tenía una relación muy sólida con Daniel Bisogno, pero que se equivocó al pensar que las personas pueden cambiar.

“Pensé que lo de nosotros era especial y que no me iba a tocar. Equivocada yo, porque las personas son como son (…) Si te tienen que aventar y si te tienen que señalar y calumniar, de todas maneras lo van a hacer”, dijo.

Reconoció que le costó recuperarse de los ataques que recibió durante semanas y esperaba que otro famoso iniciara un show mediático para que ella desapareciera de la escena pública.

“Estaba atada de manos. En el momento, recuerdo que puse en tuit diciendo que todo era mentira y lo sostengo (…), pero si yo hablaba, también hay una familia y me acuerdo de lo que Coque Muñiz me dijo: ‘No lastimes a las personas’, si yo cuento, van a salir personas lastimadas porque al final ellos son una familia, que ahora él tiene una relación homosexual con un muchacho y todo eso, yo no lo sabía”, dijo Bigorra.

