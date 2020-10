Mujer se niega a pagar corte de cabello en estética y la apodan #Lady40Pesos

Una mujer se negó a pagar un corte de cabello en una estética de Morelia, Michoacán, y usuarios de redes sociales la apodaron #Lady40Pesos.

Un video que pronto se viralizó en internet muestra el momento en que la cliente y su acompañante se hacen de palabras con la estilista al estar en desacuerdo por el precio.

En la videograbación se escucha cómo una de las mujeres ofende a la trabajadora y le dice que es una “pendeja”.

“Entonces sí estás bien pendeja”, le , mientras reconviene a un joven (al que le está realizando un corte) que tenga cuidado porque le puede herir una oreja.

“Estás bien pendeja… No estás tratando con vedettes”, le repite.

A lo que la estilista responde: “no me los pague, yo no me voy a morir de hambre por 40 pesos”.

“La que se muere de hambre eres tú, porque eres empleada. De gata no pasas”, refuta la cliente mientras saca billetes de su monedero.

Luego de unos minutos de dimes y diretes, la mujer jalonea a la trabajadora y comienzan a pelearse.

Una vez que el video se difundió en la red, los usuarios reprobaron la conducta de la agresora y la llamaron #Lady40Pesos.

Sinembargo.mx

Comparte esto: Twitter

Facebook



Relacionado