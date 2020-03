“Relación sexual con Lewinsky fue para mitigar las presiones”

La sombra y el impacto del escándalo sexual que casi acaba con la presidencia de Bill Clinton aún persisten para él, para su familia y la opinión pública estadounidense. Así lo sugiere, el expresidente de Estados Unidos en un documental de Hulu dedicado a la trayectoria de Hillary Clinton, en la que él habla de las razones y las consecuencias del affaire que tuvo a mediados de la década de 1990 con Mónica Lewinsky, entonces becaria de la Casa Blanca.

El expresidente Bill Clinton confesó que tuvo una relación sexual con Lewinsky para “manejar sus ansiedades”, le pidió a ella una disculpa y contó como vivió y superó ese escándalo con su esposa Hillary y su hija Chelsea.

De acuerdo al relato del periódico Daily Mail, que tuvo acceso a ese documental (que se estrena hoy), Bill Clinton afirmó que su relación sexual con Lewinsky fue una de “las cosas que hice para manejar mis ansiedades” y mitigar las enormes presiones personales o las de ser presidente, algo que según él le hacía sentir como un boxeador después de pelear 30 rounds.

Tras esa “golpiza”, se desprende de lo que comentó Clinton, su vínculo con Lewinsky fue para él “algo que apartaba tu mente por un tiempo” de las graves tribulaciones de su persona o de la presidencia.

Pero en realidad esa relación le provocó también presiones inmensas, y provocó hondo desasosiego tanto a su esposa Hillary como a su hija Chelsea. Y a la propia Lewinsky, a quien el expresidente le ofrece una disculpa.

Sobre Lewinsky, Clinton afirmó que se siente mal por el hecho de que la vida de ella quedó fuertemente marcada por ese affaire, que causó una enorme turbulencia a escala nacional e internacional.

“Me siento terrible ante el hecho de que la vida de Mónica Lewinsky quedó definida por eso, creo que injustamente. A lo largo de los años la he visto tratando de volver a una vida normal, pero cada uno debe de decidir cómo define normal”, aseguró.

El expresidente Bill Clinton dijo que su relación sexual con Mónica Lewinsky fue lo “más estúpido que pudo haber hecho”, dijo que se sintió terrible por engañar a su esposa Hillary Clinton y a la nación y contó cómo confesó ese affaire y su mentira a Hillary y a su hija Chelsea.

“Fui y me senté en la cama y hablé con ella. Le dije exactamente lo que pasó, cuando pasó. Me sentí terrible por ello. Hemos pasado por muchas cosas en los últimos años. Le dije que no tenía defensa, que era inexcusable lo que hice”, habría dicho Clinton.

Para superar esa crisis, debieron recurrir a consejeros matrimoniales. Y la propia Hillary dijo que cuando supo la verdad “yo estaba devastada, no podría creerlo… No podía creer que hubieras mentido”.

Clinton fue sometido a un proceso de destitución en 1998-1999, acusado formalmente por la Cámara de Representantes por haber mentido al negar haber tenido relaciones sexuales con Lewinsky y, al final, absuelto por el Senado en el segundo proceso formal de impeachment en la historia de EU (el tercero fue el de Donald Trump).

El documental ‘Hillary’ de Hulu, en cuatro partes y dirigido por Nanette Burstein, implicó cerca de 35 horas de entrevistas con Hillary Clinton, además de con personas de su equipo de campaña y con su esposo Bill Clinton. Aborda desde la juventud de Hillary hasta su derrota electoral ante Trump, pasando por sus etapas como primera dama, senadora y candidata. Incluso el expresidente Obama tiene una intervención en el documental.

