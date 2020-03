Javier Aguirre cuenta cómo es vivir en cuarentena en España

España es uno de los países con más casos de infectados por el coronavirus en todo el mundo, por lo que se dictó cuarentena a la mayoría de la población. Entre ellos se encuentra Javier Aguirre, quien cuenta cómo es vivir dentro de dicho contexto.

En una entrevista para ESPN, mencionó que es una “situación atípica totalmente. Nunca en mi vida me había pasado algo parecido”.

“Sales a la calle y la policía te pregunta a dónde vas. Si vas a la farmacia o al super, tienes que llevar tu identificación y sólo puede ir una persona”, narra el estratega del Leganés.

Además, confesó que está muy preocupado por la situación y si, los países de “primer mundo” no estaban “preparados”, desconoce hasta dónde llegará dicha situación. “Vas de la incertidumbre al miedo porque ves que no se contienen la curva de infectados. Sólo en China y Corea del Sur han logrado contener el virus pero en los (países) europeos va en aumento”.

“Ves a Alemania, España, Francia, Italia y crees que porque son países de primer mundo están preparados. Es muy difícil”, aclaró.

Asimismo recordó la ocasión en la que México, en 2009, se enfrentó ante el AH1N1, que mantuvo a la población en estado de alerta. “Es cierto que en 2009, con la gripe aviar, se cerraron restaurantes y establecimientos, pero esto no me había tocado”.

El ‘Vasco’ hizo una invitación a la población mexicana para seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias: “Hay que ser solidarios y seguir las recomendaciones. No se puede frivolizar con esto, no es poca cosa. Es una pandemia mundial; no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud”.

Milenio