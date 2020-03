Emanuel Aguilera critica con rudeza al Gobierno de México por Coronavirus

No se guardó nada. El defensor argentino del América, Emanuel Aguilera, se desahogó públicamente y lanzó duras críticas al Gobierno de México por las medidas que han adoptado para combatir la pandemia del Coronavirus.

Lo hizo en diálogo con el medio partidario Defensa Pasión, que cubre las alternativas de su antiguo club, Defensa y Justicia, donde Ema explicó cómo está viviendo la cuarentena en nuestro país y despotricó en contra de las autoridades federales.

“A nivel país no se están tomando muchas medidas, recién ayer ordenaron el cierre de discotecas, centros comerciales, cines y reuniones con más de 50 personas. Acá ya hay más casos que en Argentina. Leemos las noticias de los diarios de acá, mucho no se dice, la OMS nos declaró en fase 2”, señaló el futbolista, agregando que “vemos los noticieros de Argentina y nada que ver cómo se maneja el tema. Acá el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) dice que hay que salir, que no paremos la economía”.

Aguilera, al igual que sus compañeros de equipo, ya llevan más de una semana en cuarentena preventiva, por orden de la institución, que los tiene trabajando con medidas especiales en sus domicilios.

