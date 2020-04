Promete Sanders ayudar a Biden a desalojar a Trump

El aspirante a la Casa Blanca Joe Biden, probable candidato demócrata a disputarle la reelección a Donald Trump en noviembre, llamó hoy a los seguidores de Bernie Sanders a sumarse a su campaña, luego de que el senador anunciara su retiro de la contienda.

“Sé que necesito ganar sus votos. Y sé que eso puede llevar tiempo. Pero quiero que sepan que los veo, los escucho y entiendo la urgencia de este momento. Espero que se unan a nosotros. Son más que bienvenidos: los necesitamos”, tuiteó Biden, en un mensaje dirigido a los partidarios de Sanders.

I know Bernie well. He’s a good man, a great leader, and one of the most powerful voices for change in our country. And it’s hard to sum up his contributions to our politics in one, single tweet. So I won’t try to. https://t.co/Z6OkCDWFNm

Together we will defeat Donald Trump. But we will also address the climate crisis. We will make college affordable. And we will make health care available to all. We will not just rebuild this nation – we’ll transform it. And I’m asking you to join me. https://t.co/vJXlroCdDd

