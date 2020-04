Barak Obama llama a apoyar a Biden para salvar a EU

El expresidente Barack Obama anunció hoy públicamente su respaldo a Joe Biden en la carrera por la presidencia de Estados Unidos.

Obama aseguró que Biden es capaz de guiar a Estados Unidos en las “horas más sombrías”.

I’m proud to endorse my friend @JoeBiden for President of the United States. Let's go: https://t.co/maHVGRozkX

— Barack Obama (@BarackObama) April 14, 2020