‘Este deportista me caía bien porque no opinaba’; AMLO sobre los comentarios del Chicharito

Durante la conferencia de este martes, el presidente de México, Andrés Manuel Lopéz Obrador señaló a Javier “Chicharito” Hernández y a otros famosos como “puntas de lanza” de un plan en su contra por los “conservadores”, esto por los comentarios del futbolista del Galaxy, así como los de Eugenio Derbez y hasta Thalia, quienes se han manifestado sobre la actualidad de México ante la emergencia sanitaria que vive el país por el coronavirus (COVID-19).

“Últimamente provocan entrevistas, con un personaje del deporte, para que opine mal, que por cierto nunca se había metido a hablar, me caía muy bien,bueno, me sigue cayendo bien, por que no opinaba, incluso antes otros opinaban en lo político y éste se había mantenido con mucha prudencia”, comentó Obrador.

“Una artista, conocidísima, muy respetable. Un comediante muy conocido, con talento, que es un medio utilizado, pero forma parte de esta estrategia general”, comentó, refiriéndose a Hernández, Thalía y Derbez, pero sin revelar sus nombres.

​”Yo recibo millones y el que busca la cura del coronavirus nada”

Hace unos días salió a la luz una entrevista donde el futbolista mexicano opinó sobre laemergencia sanitaria y otros temas.​

“Espero que esto regrese a la normalidad o que mejore nuestra realidad, ojalá que todas esas personas que están en unos niveles extremadamente altos puedan aprender de esto y haya menos desigualdad en todos los sentidos. Es increíble que a mí me paguen tantísimo por hacer un deporte y que la gente que trata de encontrar la cura contra algo que está parando al mundo no está ganando nada, económicamente hablando”, dijo en entrevista con Sofía Niño de Rivera.

