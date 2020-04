Estoy listo para ser director técnico del Real Madrid: Hugo Sánchez

Desde hace tiempo, Hugo Sánchez mantiene levantada la mano para hacerse del banquillo del Real Madrid, cuestión que -sin ningún tipo de empacho- volvió a externar.

Fue en entrevista para el programa español El Chringuito de Jugones, en donde el ex ariete mexicano del cuadro merengue, de nuevo cuenta, reiteró sus intenciones de ser estratega del cuadro blanco.

“Le agradezco a Florentino Pérez que no me ha cerrado las puertas, pues él sabe que estoy en la mejor de las disposiciones para cuando sea necesario. Estoy listo, preparado para cuando él me llame”, afirmó Sánchez.

🗣 ¡ATENTO! "¿ENTRENAR al REAL MADRID? Estoy LISTO y PREPARADO. Se lo DIJE a FLORENTINO" 🇲🇽 El LEGENDARIO @hugosanchez_9, en DIRECTO en #ChiringuitoEnCasa pic.twitter.com/py8aeTnPg6 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 16, 2020

Por otro lado, el que fuera cuatro veces Pichichi con el Real Madrid, afirmó que el cuadro 13 veces campeón de Europa requiere reforzar el ataque y el jugador idóneo para eso es Harry Kane, jugador que, incluso, debieron fichar tras la salida de Cristiano Ronaldo.

“Kane era el idoneo, pero tristemente se lesionó y vamos a ver cómo regresa, pero si estamos hablando de un jugador que en ese instante al salir Cristiano Ronaldo y entra él, creo que no se hubiese notado la salida de Cristiano”, dijo.

Milenio